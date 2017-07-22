Компания Samsung Electronics объявила о выпуске первых в своей линейке твердотельных накопителей потребительского класса, не использующих встроенной буферной памяти. Новая модель получила название Samsung 980 NVMe.
Назначение DRAM-буфера состоит в ускорении работы с накопителем. Благодаря «быстрой» буферной DRAM-памяти удается значительно увеличить скорость считывания данных в приложениях. Однако комплектация SSD-накопителей DRAM-памятью ведет к их существенному удорожанию. Это входит в противоречие с желанием выпустить на рынок доступное изделие.
Первый потребительский SSD-накопитель без DRAM от компании Samsung обеспечивает наивысшую производительность среди твердотельных накопителей без DRAM. По оценкам производителя, он способен демонстрировать «молниеносные скорости».
Накопитель Samsung 980 NVMe способен работать в шесть раз быстрее любого SATA SSD. Скорость последовательного чтения и записи достигает 3500 и 3000 Мбайт/с, производительность чтения и записи при произвольном доступе - 500K/480K IOPS, соответственно.
Секрет высокой производительности накопителей Samsung 980 состоит в применении технологии буферизации памяти на стороне хоста (Host Memory Buffer, HMB). Она предусматривает прямое подключение SSD к DRAM-памяти хост-процессора, где располагается кэш накопителя. Эта технология применяется в сочетании с новейшей V-NAND памятью шестого поколения, оптимизированным контроллером и прошивкой.
Свою долю в устранении недостатков производительности вносит и обновленный механизм Intelligent TurboWrite 2.0. Он обеспечивает устойчивую производительность по сравнению с предыдущей версией, что достигается за счет выделения значительно большей буферной области хранения внутри диска.
Для пользователей, работающих с очень большими файлами или запускающих игры с «тяжелой» графикой, новый режим Full Power Mode вместе с Samsung Magician 6.3 позволяет работать с максимальной производительностью.
Еще одно преимущество от внесенных изменений - это усовершенствованная конструкция с точки зрения тепловой конвекции. Благодаря использованию технологии Dynamic Thermal Guard, никелированному покрытию контроллера и добавлению специальных элементов для теплоотвода накопители Samsung серии 980 избавляются от перегрева и обеспечивают стабильную и надежную работу даже при длительной нагрузке.
Твердотельный накопитель Samsung 980 доступен по рекомендованной производителем розничной цене 49,99 долларов (3700 руб) за модель объемом 250 Гбайт, 69,99 долларов (5200 руб) - за 500-Гбайт SSD и 129,99 долларов (9600 руб) за модель емкостью 1 Тбайт.