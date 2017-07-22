По имеющимся данным, Qualcomm работает над чипсетом Snapdragon 8cx следующего поколения. Будущий чипсет предназначен для ноутбуков, работающих под Windows, а также устройств класса «2-в-1».
Эксперты рынка усматривают в новой разработке стремление Qualcomm потеснить Apple на рынке. Интерес к этому возник после того, как купертиновцы заявили об отказе от использования чипов Intel для своих устройств Mac и приступили к переходу на собственные чипы Apple Silicon. Первой «ласточкой» стал процессор Apple M1.
Принимая во внимание, что этот шаг был хорошо воспринят клиентами, Qualcomm, по всей видимости, принял для себя решение превзойти Apple M1.
Пока проблема состоит в том, что Qualcomm Snapdragon 8cx до сих пор не показывал результатов, сравнимых с продуктами Intel и AMD. Устройства на Qualcomm Snapdragon 8cx можно использовать только для легких рабочих нагрузок. В качестве примера обычно называют Microsoft Surface Pro X.
Поэтому на рынке ждут появления чипа Snapdragon 8cx следующего поколения с существенно более высокой производительностью. По слухам, такой чипсет находится на стадии разработки и имеет как минимум две модификации.
Информация об одном из этих вариантов уже есть. Это модель Snapdragon SC8280XP. Она имеет четыре высокопроизводительных ядра Gold+, которые работают на частоте 2,7 ГГц, и четыре «золотых» ядра Gold, которые также относятся к классу высокопроизводительных и работают с частотой 2,43 ГГц.
Указанный выбор говорит о том, что Qualcomm отказывается от использования энергосберегающих ядер в пользу роста производительности. Не вызывает сомнений, что будущий чипсет сможет показать высокие результаты в тестах на производительность. Но когда речь дойдет до оценки его энергоэффективности, то результаты будут не настолько хорошими.
Сообщается, что новый чипсет будет содержать интегрированный NPU-модуль для обработки задач, требующих применения алгоритмов искусственного интеллекта.
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