Компания Lenovo представила две модели производительных вычислительных устройств небольшого размера, построенных на базе процессоров Intel и предназначенных для проведения периферийных вычислений. Это модели ThinkEdge SE30 и ThinkEdge SE50. Они входят в новую линейку подобных систем, получившую название ThinkEdge.
Предназначение устройств новой линейки - обработка корпоративных данных, обеспечение безопасности и реализация масштабируемости вычислений на периферии.
ThinkEdge SE30
Аппаратная начинка ThinkEdge SE30 построена на процессоре Intel Core i5 vPro 11-го поколения. Он обеспечивает высокую производительность и пригоден для использования для промышленных вычислений, обработки рабочих нагрузок ИИ, реализации улучшенных функций безопасности. ThinkEdge SE30 поддерживает взаимодействие через сети 4G, а во второй половине 2021 года это устройство сможет работать и в 5G диапазоне.
ThinkEdge SE30 содержит до 16 Гбайт ОЗУ и имеет встроенный накопитель ёмкостью до 1 Тбайт. Устройство способно работать в расширенном диапазоне температур (от -20 до +60º С), хотя ее система охлаждения является безвентилляторной.
ThinkEdge SE30 может применяться в киосках и банкоматах интеллектуальных систем розничной торговли, на автоматизированных производственных линиях и как средство для мониторинга безопасности медицинских изделий в медучреждениях.
ThinkEdge SE50
Модель ThinkEdge SE50 отличается более высокой производительностью. Она оснащена процессором Intel Core i5 или i7 vPro 11-го поколения и имеет до 32 Гбайт оперативной памяти. У этой модели также используется безвентилляторная система охлаждения, но диапазон эксплуатационных температур уже - от 0 до +50 ºС. По степени пылевлагозащиты устройство соответствует требованиям IP50.
ThinkEdge SE50 может применяться для агрегирования данных с распределенных устройств Интернета вещей (IoT), проведения анализа в режиме реального времени. Это интеллектуальное периферийное решение способно фильтровать и пересылать только актуальные данные IoT по глобальной сети в облако или ЦОД.
Линейка ThinkEdge поддерживается ведущими поставщиками программного обеспечения, OEM-производителями и системными интеграторами. Сертифицированными партнерами ThinkEdge являются Telit, IMS Evolve, Software AG и многие другие компании.
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