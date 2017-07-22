РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Lenovo представила линейку ThinkEdge для периферийных вычислений

10 марта 2021, 17:52




Компания Lenovo представила две модели производительных вычислительных устройств небольшого размера, построенных на базе процессоров Intel и предназначенных для проведения периферийных вычислений. Это модели ThinkEdge SE30 и ThinkEdge SE50. Они входят в новую линейку подобных систем, получившую название ThinkEdge.

Предназначение устройств новой линейки - обработка корпоративных данных, обеспечение безопасности и реализация масштабируемости вычислений на периферии.

Lenovo представила линейку ThinkEdge для периферийных вычислений

ThinkEdge SE30


Аппаратная начинка ThinkEdge SE30 построена на процессоре Intel Core i5 vPro 11-го поколения. Он обеспечивает высокую производительность и пригоден для использования для промышленных вычислений, обработки рабочих нагрузок ИИ, реализации улучшенных функций безопасности. ThinkEdge SE30 поддерживает взаимодействие через сети 4G, а во второй половине 2021 года это устройство сможет работать и в 5G диапазоне.

ThinkEdge SE30 содержит до 16 Гбайт ОЗУ и имеет встроенный накопитель ёмкостью до 1 Тбайт. Устройство способно работать в расширенном диапазоне температур (от -20 до +60º С), хотя ее система охлаждения является безвентилляторной.

Lenovo представила линейку ThinkEdge для периферийных вычислений


ThinkEdge SE30 может применяться в киосках и банкоматах интеллектуальных систем розничной торговли, на автоматизированных производственных линиях и как средство для мониторинга безопасности медицинских изделий в медучреждениях.

Lenovo представила линейку ThinkEdge для периферийных вычислений

ThinkEdge SE50


Модель ThinkEdge SE50 отличается более высокой производительностью. Она оснащена процессором Intel Core i5 или i7 vPro 11-го поколения и имеет до 32 Гбайт оперативной памяти. У этой модели также используется безвентилляторная система охлаждения, но диапазон эксплуатационных температур уже - от 0 до +50 ºС. По степени пылевлагозащиты устройство соответствует требованиям IP50.

ThinkEdge SE50 может применяться для агрегирования данных с распределенных устройств Интернета вещей (IoT), проведения анализа в режиме реального времени. Это интеллектуальное периферийное решение способно фильтровать и пересылать только актуальные данные IoT по глобальной сети в облако или ЦОД.

Линейка ThinkEdge поддерживается ведущими поставщиками программного обеспечения, OEM-производителями и системными интеграторами. Сертифицированными партнерами ThinkEdge являются Telit, IMS Evolve, Software AG и многие другие компании.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".


Читайте также:

  • Fujitsu запускает в работу Fugaku - самый производительный суперкомпьютер в мире
  • Материнские платы ASUS ROG Z590 получили встроенную в BIOS утилиту MemTest86
  • Цены на DDR3 взлетят на 40-50% в 2021 году
  • MSI выпустила две материнские платы MAG A520M Bazooka WiFi и MAG B550M Vector WiFi начального уровня
  • ASUS WRX80: пополнение в линейке системных плата для Ryzen Threadripper Pro

    • следующая новость
    Microsoft Teams будет поддерживать видеозвонки на «убитых» линиях

    предыдущая новость
    Qualcomm ведет разработку производительного чипсета Snapdragon 8cx для ноутбуков

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор игровой мыши SteelSeries Sensei Ten: склонитесь перед мастером Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор Samsung Galaxy Buds Pro: лучшие TWS-наушники для смартфонов Samsung Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Обзор игровой мыши SteelSeries Sensei Ten Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Обзор Samsung Galaxy Buds Pro Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 марта, 2021

    Xiaomi установит 8,03-дюймовую панель в будущий складной смартфон

    Apple Watch помогли спасти человека из ледяной воды

    6,5-дюймовый Samsung Galaxy M12 стоит не дороже noname-подделок

    Apple Mac Pro 2022 года сохранит верность дизайну Tower

    «Яндекс» обзавелся собственным платежным сервисом Yandex Pay

    10 марта, 2021

    Роскомнадзор положил Twitter, но по ошибке пали сайты Кремля, Правительства РФ и даже Microsoft

    Геймерские смартфоны ASUS ROG Phone 5 получили до 18 Гбайт ОЗУ

    Microsoft Teams будет поддерживать видеозвонки на «убитых» линиях

    Lenovo представила линейку ThinkEdge для периферийных вычислений

    Qualcomm ведет разработку производительного чипсета Snapdragon 8cx для ноутбуков

    Твердотельный накопитель Samsung 980 NVMe PCIe 3.0 без DRAM-памяти оказался очень доступным

    6,67-дюймовый смартфон Xiaomi Mi 10S заполнил обойму флагманов Xiaomi до конца

    Новый смарт-ТВ TCL X12 8K Mini LED Starlight Smart Screen имеет толщину всего 10 мм

    Sony выпустила индустриальный сенсор CMOS IMX661 с рекордным разрешением 127,68 Мп

    Анонс Huawei Mate 40E 5G: новый смартфон флагманской линейки с мощными камерами

    9 марта, 2021

    15-глазая VR-гарнитура Apple позволит увидеть больше, чем видят люди

    Тесты ПЦР против коронавируса будут продаваться в Японии через торговые автоматы

    Intel и Microsoft разрабатывают ASIC-ускоритель для гомоморфного шифрования для DARPA

    Анонс серверных процессоров AMD EPYC (Milan) намечен на 15 марта

    Цена 6,5-дюймовых смартфонов Moto G10 Power и Moto G30 доступна каждому

    ССЫЛКИ