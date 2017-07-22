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Microsoft Teams будет поддерживать видеозвонки на «убитых» линиях

10 марта 2021, 19:09




Microsoft Teams сможет поддерживать видеозвонки даже на «убитых» линиях связи. Об этом стало известно после публикации соответствующей информации на сайте с дорожной картой Microsoft 365. Сообщается, что в настоящее время ведется разработка новых улучшений, которые позволят Teams работать в режиме с низкой пропускной способностью.

В частности, сообщается о создании нового рабочего режима для Microsoft Teams, который получит название «Low data mode». Новый режим предназначен для работы в сетях с низкой пропускной способностью.

Microsoft Teams будет поддерживать видеозвонки на «убитых» линиях


«Если вы намерены сохранить данные или находитесь в месте с плохим или ограниченным сетевым подключением, то иногда может оказаться полезным ограничить объем передаваемых данных, которые используются для организации видеовстречи, - говорится на сайте. - Новый режим Low data mode позволит ограничить объем данных, передаваемых во время видеозвонков Teams, а также установить различные настройки в зависимости от доступности сети».

Новый режим может быть интересен не только пользователям, находящимся в удаленных населенных пунктах с плохими каналами связи. Он может найти применение и в корпоративной сети, где нередко возникают периоды с пиковой активностью. Например, они практически неизбежно возникают в компаниях в начале рабочего дня, поскольку видеозвонки требуют большой пропускной способности, что означает, что каждое утро корпоративная сеть замедляется до состояния черепахи. В этом случае режим Low data mode для Microsoft Teams может стать привлекательным.

До сих пор многим компаниям приходилось вводить обязательные ограничения для Microsoft Teams, например, переводить вызовы в режим с отключенным видео для большинства участников. Во многом это сводило преимущества видеоконференцсвязи к минимуму.

По предварительным данным, новый режим Low data mode появится в Microsoft Teams уже в этом месяце.



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