Компания ASUS официально объявила о выпуске новых игровыхсмартфонов. Новая серия получила название ROG Phone 5. В нее входят три устройства: ASUS ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate.
Обращает на себя внимание новый дизайн смартфонов ASUS ROG Phone 5. Есть определенные отличия по сравнению с моделями прошлого года. По мнению многих геймеров, прежние модели выглядели слишком скучными по сравнению с конкурентами, чтобы называться «геймерскими». Теперь ASUS внесла в дизайн необходимые коррективы.
ASUS ROG Phone 5
Первая модель, ASUS ROG Phone 5, имеет точечно-матричную светодиодную RGB-подсветку для более яркого выделения логотипа ROG. Модель ROG Phone 5 Pro выделяется цветным PMOLED-дисплеем, который получил собственное название ROG Vision. Третья модель ROG Phone 5 Ultimate радует аналогичным экраном ROG Vision, но еще и дополнительным монохромным дисплеем.
В любом варианте геймеры могут настраивать подсветку по собственному вкусу.
Для полноты дизайна предоставлен 3,5 мм разъем под наушники. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus, рамка выполнена из алюминия, задняя панель покрыта стеклом Corning Gorilla Glass 3.
Что касается цветов, то модель ROG Phone 5 Ultimate выпускается в белом цвете с синими разводами, а также с матовой отделкой. Модель ROG Phone 5 Pro выделяется глянцевым покрытием черного цвета. Базовая модель ROG Phone 5 появится в цветах Phantom Black и Storm White с глянцевой поверхностью.
ASUS ROG Phone 5 Pro
С точки зрения аппаратного оснащения все модели новой геймерской линейки работают на флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 888 с оперативной памятью типа LPDDR5 и основным хранилищем данных UFS 3.1.
Разница между моделями состоит в объеме установленной памяти. Стандартная и Pro модели могут иметь до 16 Гбайт оперативной и до 512 Гбайт встроенной памяти. Версия Ultimate может оснащаться колоссальным объемом ОЗУ в размере 18 Гбайт. То же самое наблюдалось и у премиальной модели RedMagic 6 Pro Special Edition.
Все модели имеют 6,78-дюймовый Super AMOLED дисплей Samsung поколения E4 с разрешением FHD+ (2448 x 1080 пикселей), частотой обновления до 144 Гц, задержкой касаний не более 24,3 мс, частотой дискретизации 300 Гц и экранным датчиком отпечатков пальца.
Соотношение сторон экрана - 20,4:9, коэффициент контрастности - 1 000 000:1, плотность пикселей - 395 PPI, точность цветопередачи Delta-E<1, пиковая яркость - 800 нит. Экран поддерживает HDR10+ и обеспечивает покрытие 111% и 150,89% цветовой гаммы по DCI-P3 и sRGB, соответственно.
Что касается возможностей подключения, то новые модели поддерживают 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC и двухдиапазонный GNSS (GPS, Globass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC).
Камеры не является приоритетом для геймерских смартфонов, но тем не менее все модели оснащены довольно неплохоими камерами. Они построены в виде тройного блока на задней панели, в состав которого входят 64-мегапиксельный основной датчик Sony IMX686, сверхширокоугольный 13-мегапиксельный сенсор и 5-мегапиксельный датчик для макросъемки. Также имеется фронтальная 24-мегапиксельная камера, пригодная для селфи и видеозвонков.
Среди других функций упоминаются датчик обнаружения захвата, который сможет определять, в каком именно месте пользователь держит устройство, а также вычислять силу оказываемого им давления, ультразвуковые датчики для AirTrigger 5, процессор Pixelworks i6, сдвоенные стереодинамики, сдвоенные усилители AMP Cirrus Logic CS35L45, ЦАП ESS Sabre ES9280AC Pro QUAD.
Смартфоны предоставляют множество игровых функций и работают на Android 11 с ZenUI и с ROG UI. Модели Pro и Ultimate имеют два дополнительных датчика касаний на задней панели.
ASUS ROG Phone 5 Ultimate
Все три телефона оснащены сдвоенной батарейной секцией емкостью по 3000 мАч (6000 мАч) с поддержкой быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 5.0 на 65 Вт.
И последнее, но не менее важное: размеры телефонов серии ROG Phone 5 составляют 172,8 x 77,2 x 10,29 мм, вес - 238 г.
Цены на ASUS ROG Phone 5 Series:
ASUS ROG 5
8 Гбайт + 128 Гбайт - 799 евро (70 100 руб.)
12 Гбайт + 256 Гбайт - 899 евро (78 800 руб.)
16 Гбайт + 512 Гбайт - 999 евро (87 600 руб.)
ASUS ROG Phone 5 Pro
16 Гбайт + 512 Гбайт - 1199 евро (105 200 руб.)
ASUS ROG Phone 5 Ultimate
18 Гбайт + 512 Гбайт - 1299 евро (113 900 руб.)
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