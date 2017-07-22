Утром 10 марта Роскомнадзор выступил с заявлением, в котором было указано, что Twitter «не удаляет определенное содержимое со своих ресурсов, которое является подстрекательством несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержит детскую порнографию и информацию об использовании лекарственных средств». Поскольку распространение этой информации запрещено на территории России, Роскомнадзор заявил, что намерен снижать скорость работы социальной сети из-за возникшего спора.
Было отмечено, что для пользователей Twitter в России это будет проявляться в следующем: «они будут вынуждены тратить больше времени, чтобы делиться своими постами в интернете».
Как отметили потом многие пользователи Twitter, скорость работы социальной сети действительно замедлилась, но скорость была ограничена не путем урезания пропускной способности каналов связи, а за счет фильтрации сетевых пакетов методами Deep Packet Inspection с использованием признаков имен доменов.
Механизм DPI действительно анализирует заголовки пакетов и полное содержимое трафика на нескольких уровнях модели OSI, что позволяет устранить возможные пути обхода к запрещенным сайтам. Этот механизм используется и для блокировки доступа к сайтам.
В подтверждение своих претензий Роскомнадзор заявил, что отправил в адрес Twitter более 28 000 запросов на удаление или блокировку определенных сообщений, ссылок и публикаций, размещенных на этой социальной платформе. «Однако в настоящее время, - как отметил Роскомнадзор, «на сайте остается 3168 единиц контента, содержащих запрещенную информацию...». Эти записи «остаются неудаленными».
Обвиняя сеть в несоблюдении российских законов, Роскомнадзор также заявил, что выбор сети Twitter объяснялся тем, что в отличие от других социальных сетей, «Twitter не удалял материалы», как утверждают чиновники. Этот шаг Роскомнадзора поддержал Комитет по информационной политике российского парламента, благодаря чему пользователи социальных сетей узнали о предстоящей блокировке еще до ее начала.
Однако на фоне действий Роскомнадзора против Twitter произошли незапланированные события. Прежде всего, они выражались в том, что перестали открываться многие государственные сайты, в том числе официальный сайт Кремля, официальные сайт российского правительства, Госдумы и Роскомнадзора. Около 12:30 мск сервис Downdetector зафиксировал сбои и у Ростелекома, который осуществляет техническую поддержку действий Роскомнадзора.
В правительстве РФ сразу отреагировали на появившиеся сообщения о сбоях, но связали их с неполадками в работе оборудования Ростелекома. Так, в Министерстве цифрового развития заявили, что проблемы с доступом к сайтам государственных структур связаны со сбоем маршрутизаторов в сети Ростелекома, которые возникли после проведения их собственных технических мероприятий. Они никак не связаны с ограничением доступности социальной сети Twitter. Было заявлено, что Ростелеком предпринимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети.
В то же время ряд представителей экспертного интернет-сообщества заявил, что причиной замедления стало использование текстового сочетания «t.co», которое используется в коротких ссылках Twitter. Сообщалось, что на это обратил внимание создатель бесплатного сервиса обхода блокировок AntiZapret, известный под псевдонимом ValdikSS.
По словам исследователя, помимо всего прочего была замедлена работа сайтов githubusercontent.com (один из доменов Github), а также rt.com (телеканал RT), reddit.com (социальный новостной сайт Reddit), microsoft.com (компания Microsoft). Как заметили пользователи сети, под ограничение попал также спортивный новостной сайт championat.com.
Проблема замедления, по их мнению, была связана с тем, что Роскомнадзор в рамках ограничения скорости работы Twitter замедлил работу сайтов, используя в качестве критерия отбора текстовое сочетание «t.co», по которому проводилась проверка на присутствие в доменных именах.
Администрация Twitter также прокомментировала замедление работы соцсети в России. «Мы по-прежнему привержены пропаганде открытого интернета во всем мире и глубоко обеспокоены участившимися попытками блокировать и подавлять публичные онлайн-разговоры», - заявили в Twitter. Руководство компании заявило, что не позволяет использовать Twitter для любой незаконной деятельности, включая покупку и продажу наркотиков, распространение детской порнографии и призывы к самоубийству.
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