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«Яндекс» обзавелся собственным платежным сервисом Yandex Pay

11 марта 2021, 00:09




Компания «Яндекс» объявила о запуске собственного платежного сервиса Yandex Pay. Во многом он напоминает альтернативные сервисы: Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. В компании уверены, что новый способ оплаты будет удобнее и безопаснее, что позволит добиться его популярности среди российских пользователей.

«Яндекс» обзавелся собственным платежным сервисом Yandex Pay


В «Яндекс» отметили, что новый платежный сервис представляет интерес для российского бизнеса. Компании смогут подключить к нему свои сайты, чтобы получать дополнительную прибыль. Рост прибыли будет достигаться за счет более простого процесса покупки. Следствием этого станет увеличение заказов, а результатом - рост прибыли. Подключить Yandex Pay можно напрямую или обратиться к агрегатору платежных сервисов. Такую услугу предлагают «Робокасса», Payture и RBK.money.

«Яндекс» обзавелся собственным платежным сервисом Yandex Pay


Чтобы пользоваться сервисом обычным гражданам, им потребуется привязать свою банковскую карту Mastercard, Visa или «Мир» к своему аккаунту на «Яндексе». После этого привязанная карта может использоваться для оплаты без ввода ее данных на сторонних сайтах. Было заявлено, что данные будут подтягиваться с «Яндекса», и это не только удобнее, но и безопаснее.

Кнопка Yandex Pay появится только у тех пользователей, кто привязал карту к аккаунту на Яндексе и авторизовался в текущем браузере. Разработчик сервиса сообщает, что Yandex Pay уже работает в большинстве популярных браузеров.

«Яндекс» обзавелся собственным платежным сервисом Yandex Pay


Ожидается, что в дальнейшем можно будет совершать покупки с помощью Yandex Pay также и через мобильные приложения, во всех браузерах и в офлайне.

Для разработчиков приложений «Яндекс» планирует выпустить SDK.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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