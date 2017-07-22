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Apple Mac Pro 2022 года сохранит верность дизайну Tower

11 марта 2021, 09:25




Компания Apple перезапустила в 2019 году свои дизайнерские изыскания в отношении выбора корпуса для настольных систем Mac Pro. Было решено вернуться к классическому форм-фактору Tower, разместив внутри мощные 24-ядерные процессоры Intel Xeon-W в сочетании с графическими процессорами AMD Radeon Pro Vega. Что будет дальше с настольными системами, волнует многих.

Apple Mac Pro 2022 года сохранит верность дизайну Tower


Apple прошла долгий путь с момента выпуска своего первого модульного настольного компьютера Macintosh II, который был представлен в 1987 году. Это был настольный «лежачий» корпус, модный в то время. Такой корпус позволял разместить на нем монитор и сделать его более эргономичным. В 1991 году компания перешла на корпус Tower, сохранив при этом и модели с прежним, «лежачим» дизайном. Но в целом его дизайн не сильно выделялся на фоне других корпусов и соответствовал стандартам того времени.

Дизайн претерпел радикальные изменения после возвращения Стива Джобса в 1997 году, когда приобрел фирменные элементы - специальные пластиковые полупрозрачные накладки, которые делали его более узнаваемым на фоне других компьютеров.

Первый Mac Pro появился в 2006 году в форм-факторе Tower. Однако в 2013 году Apple кардинально изменила дизайн. Mac Pro стал доступен в уникальном цилиндрическом форм-факторе: его высота составляет около 25 см, а диаметр - около 17 см. Небольшая площадь позволяла пользователям размещать компьютер прямо на рабочих столах. Новая форма позволяла внедрять новые технологии, такие как поддержка 4K, но делать это было не так просто, как предполагалось.

Теперь Apple вновь перешла к форм-фактору Tower как наиболее функциональному и удобному для выбора «правильной» аппаратной начинки для настольного компьютера.

Apple Mac Pro 2022 года сохранит верность дизайну Tower


Сообщается, что в 2022 году Apple планирует выпустить новую модель Mac Pro четвертого поколения. Согласно прогнозам, внутри нее будет установлен самый мощный на сегодняшний день чип Apple. Mac Pro 2022 года будет доступен в трех базовых процессорных конфигурациях: 32-, 48- и 64-ядерных версиях. Все процессоры будут разрабатываться и производиться силами Apple. Компания обещает их высокую производительность и энергоэффективность, начав отсчет с Apple M1.

Модель начального уровня с 32 ядрами будет иметь 24 высокопроизводительных ядра, 32 графических ядра и 64 Гбайт оперативной памяти. Цена такой «лошадки» составит от 5499 долларов (404 800 руб.).

Модель среднего класса получит процессор с 48 ядрами, 36 из которых будут относиться к классу высокопроизводительных. Она будет иметь 64 графических ядра, 256 Гбайт оперативной памяти и ценник от 11 999 долларов (883 000 руб.).

Самая высокопроизводительная модель появится с 64 ядрами, включая 48 высокопроизводительных , 128 графическими ядрами, 512 Гбайт оперативной памяти и ценой 18 999 долларов (1 400 000 руб.).

Apple Mac Pro 2022 года сохранит верность дизайну Tower


Варианты хранения будут варьироваться от 512 Гбайт до 8 Тбайт и окажутся выстроены на базе SSD-накопителя.



Ранее редакция THG.ru опубликовала "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)". Не всем нужны крупные настольные системы с мощной графикой, но и совсем простенькие неттопы на основе процессоров начального уровня устраивают далеко не всех. Платформа Hiper Ultion B365(ITX) позволяет за умеренную плату достичь компромисса между компактными размерами ПК и достаточной неигровой производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)".

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