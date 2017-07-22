РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

6,5-дюймовый Samsung Galaxy M12 стоит не дороже noname-подделок

11 марта 2021, 12:05




Компания Samsung объявила о начале продаж новой модели смартфона Galaxy M12, входящего в линейку Galaxy M.

Напомним, что устройства Samsung серии M разрабатываются преимущественно для канала онлайн-продаж. Этот сегмент выделяется тем, что для покупателя наибольшую важность представляют характеристики, цена и внешний вид смартфона, а не его дизайн и «накрученность». Такой покупатель любит сравнивать характеристики и придирчиво относится к деталям, которые трудно скрыть в отличие от оффлайн-продаж. Смартфоны этой серии редко попадают в рекламные показы, но они интересны сами по себе и предназначены для рациональных покупателей.

6,5-дюймовый Samsung Galaxy M12 оснащен емкой батареей (6000 мАч) и стоит не дороже noname-подделок


Новый представитель линейки Samsung Galaxy M оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720х1600 пикселей) типа Infinity-V. Частота обновления дисплея Samsung Galaxy M12 составляет 90 Гц. Он использует защиту Corning Gorilla Glass.

Тип Infinity-V подразумевает наличие особого выреза для селфи-камеры. Начиная с 2018 года, Samsung стала выпускать дисплеи с размещением селфи-камеры сверху в выемке в виде «капли воды». Он подразумевает наличие паза, который входит в панель ровно настолько, чтобы селфи-камера поместилась внутри. Такое решение позволяет дисплею растягиваться до верхнего канта.

Изнутри смартфон оснащен 8-нм чипсетом Exynos 850 с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2 ГГц и графикой Mali-G52. Объем ОЗУ составляет 4/6 Гбайт, размер основной встроенной памяти может составлять от 64 Гбайт. Хранилище может быть расширено до 1 Тбайт с помощью карты памяти microSD.

Блок камер представлен основным сенсором на 48 Мп на базе датчика ISOCELL GM2 с диафрагмой f/2.0, 8-Мп сверхширокоугольной камерой с диафрагмой f/2,2, 5 Мп датчиком глубины и 2 Мп макро-камерой с диафрагмой f/2,4. Селфи-камера имеет разрешение 8 Мп и диафрагму f/2.2.

Коммуникационная часть представлена: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C.

Смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой адаптивной быстрой зарядки на 15 Вт.

Программная оболочка выстроена на базе Android 11 с OneUI 3.1.

6,5-дюймовый Samsung Galaxy M12 оснащен емкой батареей (6000 мАч) и стоит не дороже noname-подделок


Samsung Galaxy M12 поставляется в черном, синем и белом цветах, а задняя часть имеет новый матовый дизайн, что упрощает обращение с телефоном и его эксплуатацию.

Цены: 10 999 руб. за 4/64 Гбайт и 13 499 руб. за 6/128 Гбайт версии.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

Читайте также:

  • Геймерские смартфоны ASUS ROG Phone 5 получили до 18 Гбайт ОЗУ
  • 6,67-дюймовый смартфон Mi 10S заполнил обойму флагманов Xiaomi до конца
  • Анонс Huawei Mate 40E 5G: новый смартфон флагманской линейки с мощными камерами
  • Цена на 6,5-дюймовые смартфоны Moto G10 Power и Moto G30 доступна каждому
  • Геймерский «король» Nubia RedMagic 6 выпущен в Китае: на очереди старт глобальных продаж

    • следующая новость
    Apple Watch помогли спасти человека из ледяной воды

    предыдущая новость
    Apple Mac Pro 2022 года сохранит верность дизайну Tower

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор игровой мыши SteelSeries Sensei Ten: склонитесь перед мастером Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор Samsung Galaxy Buds Pro: лучшие TWS-наушники для смартфонов Samsung Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Обзор игровой мыши SteelSeries Sensei Ten Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Обзор Samsung Galaxy Buds Pro Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 марта, 2021

    Xiaomi установит 8,03-дюймовую панель в будущий складной смартфон

    Apple Watch помогли спасти человека из ледяной воды

    6,5-дюймовый Samsung Galaxy M12 стоит не дороже noname-подделок

    Apple Mac Pro 2022 года сохранит верность дизайну Tower

    «Яндекс» обзавелся собственным платежным сервисом Yandex Pay

    10 марта, 2021

    Роскомнадзор положил Twitter, но по ошибке пали сайты Кремля, Правительства РФ и даже Microsoft

    Геймерские смартфоны ASUS ROG Phone 5 получили до 18 Гбайт ОЗУ

    Microsoft Teams будет поддерживать видеозвонки на «убитых» линиях

    Lenovo представила линейку ThinkEdge для периферийных вычислений

    Qualcomm ведет разработку производительного чипсета Snapdragon 8cx для ноутбуков

    Твердотельный накопитель Samsung 980 NVMe PCIe 3.0 без DRAM-памяти оказался очень доступным

    6,67-дюймовый смартфон Xiaomi Mi 10S заполнил обойму флагманов Xiaomi до конца

    Новый смарт-ТВ TCL X12 8K Mini LED Starlight Smart Screen имеет толщину всего 10 мм

    Sony выпустила индустриальный сенсор CMOS IMX661 с рекордным разрешением 127,68 Мп

    Анонс Huawei Mate 40E 5G: новый смартфон флагманской линейки с мощными камерами

    9 марта, 2021

    15-глазая VR-гарнитура Apple позволит увидеть больше, чем видят люди

    Тесты ПЦР против коронавируса будут продаваться в Японии через торговые автоматы

    Intel и Microsoft разрабатывают ASIC-ускоритель для гомоморфного шифрования для DARPA

    Анонс серверных процессоров AMD EPYC (Milan) намечен на 15 марта

    Цена 6,5-дюймовых смартфонов Moto G10 Power и Moto G30 доступна каждому

    ССЫЛКИ