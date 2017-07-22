Компания Samsung объявила о начале продаж новой модели смартфона Galaxy M12, входящего в линейку Galaxy M.
Напомним, что устройства Samsung серии M разрабатываются преимущественно для канала онлайн-продаж. Этот сегмент выделяется тем, что для покупателя наибольшую важность представляют характеристики, цена и внешний вид смартфона, а не его дизайн и «накрученность». Такой покупатель любит сравнивать характеристики и придирчиво относится к деталям, которые трудно скрыть в отличие от оффлайн-продаж. Смартфоны этой серии редко попадают в рекламные показы, но они интересны сами по себе и предназначены для рациональных покупателей.
Новый представитель линейки Samsung Galaxy M оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720х1600 пикселей) типа Infinity-V. Частота обновления дисплея Samsung Galaxy M12 составляет 90 Гц. Он использует защиту Corning Gorilla Glass.
Тип Infinity-V подразумевает наличие особого выреза для селфи-камеры. Начиная с 2018 года, Samsung стала выпускать дисплеи с размещением селфи-камеры сверху в выемке в виде «капли воды». Он подразумевает наличие паза, который входит в панель ровно настолько, чтобы селфи-камера поместилась внутри. Такое решение позволяет дисплею растягиваться до верхнего канта.
Изнутри смартфон оснащен 8-нм чипсетом Exynos 850 с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2 ГГц и графикой Mali-G52. Объем ОЗУ составляет 4/6 Гбайт, размер основной встроенной памяти может составлять от 64 Гбайт. Хранилище может быть расширено до 1 Тбайт с помощью карты памяти microSD.
Блок камер представлен основным сенсором на 48 Мп на базе датчика ISOCELL GM2 с диафрагмой f/2.0, 8-Мп сверхширокоугольной камерой с диафрагмой f/2,2, 5 Мп датчиком глубины и 2 Мп макро-камерой с диафрагмой f/2,4. Селфи-камера имеет разрешение 8 Мп и диафрагму f/2.2.
Коммуникационная часть представлена: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C.
Смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой адаптивной быстрой зарядки на 15 Вт.
Программная оболочка выстроена на базе Android 11 с OneUI 3.1.
Samsung Galaxy M12 поставляется в черном, синем и белом цветах, а задняя часть имеет новый матовый дизайн, что упрощает обращение с телефоном и его эксплуатацию.
Цены: 10 999 руб. за 4/64 Гбайт и 13 499 руб. за 6/128 Гбайт версии.
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