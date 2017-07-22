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Apple Watch помогли спасти человека из ледяной воды

11 марта 2021, 13:10




Американские спасатели вытащили обладателя умных часов Apple Watch из ледяного плена. Они советуют пользоваться Apple Watch, которые доказали свою надежность даже в экстремальных ситуациях. Они еще раз убедились в продуманной конструкции этих часов, благодаря которым им удалось спасти школьного учителя, провалившегося в ледяную воду при катании на коньках в неположенном месте.

Американские спасатели вытащили обладателя умных часов Apple Watch из ледяной воды


Служба спасения 111 недавно получила экстренный вызов от школьного учителя, который провалился под лед во время пешей прогулки на коньках по реке Салмон-Фолс в Сомерсворте, шт. Нью-Гэмпшир.

Согласно истории, рассказанной местным новостным агентством WMUR, Уильям Роджерс, обычный учитель местного техникума, отправился в воскресенье покататься на коньках по реке Салмон-Фолс. Вблизи городка Сомерсворт случилась трагедия: лед треснул под весом учителя, и он оказался в ледяной воде.

Американские спасатели вытащили обладателя умных часов Apple Watch из ледяной воды


Позднее Роджерс рассказал, что, осознав свою ошибку и попав в воду, он стал из-за всех сил пытаться выбраться из воды. Но, видимо, лед был не настолько крепким или вес пострадавшего слишком большим, но лед продолжал ломаться и не мог выдержать вес школьного учителя.

В этот момент, Роджерс понял, что он сможет продержаться в такой ледяной воде не более 10 минут. Но он не стал молить о помощи, а вместо этого воспользовался умными часами Apple Watch, которые были у него на руке.

Роджерс понял, что должен сохранять спокойствие и думать о возможных путях выхода из ситуации. Ему пришла в голову мысль проверить достоверность обещаний Apple, которая рекламировала водонепроницаемость часов Apple Watch. Убедившись, что они сохранили работоспособность, несмотря на попадание в воду, Роджерс набрал 911, используя встроенную в часы функцию экстренного вызова SOS.

Американские спасатели вытащили обладателя умных часов Apple Watch из ледяной воды


Услышав ответ спасателей, Роджерс сообщил им, что у него, вероятно, осталось всего 10 минут, прежде чем он потеряет с ними связь и не сможет отвечать. К счастью, команда спасателей прибыла на месте уже через пять минут и вытащила обладателя умных часов Apple Watch из воды в безопасное место.



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