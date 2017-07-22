Американские спасатели вытащили обладателя умных часов Apple Watch из ледяного плена. Они советуют пользоваться Apple Watch, которые доказали свою надежность даже в экстремальных ситуациях. Они еще раз убедились в продуманной конструкции этих часов, благодаря которым им удалось спасти школьного учителя, провалившегося в ледяную воду при катании на коньках в неположенном месте.
Служба спасения 111 недавно получила экстренный вызов от школьного учителя, который провалился под лед во время пешей прогулки на коньках по реке Салмон-Фолс в Сомерсворте, шт. Нью-Гэмпшир.
Согласно истории, рассказанной местным новостным агентством WMUR, Уильям Роджерс, обычный учитель местного техникума, отправился в воскресенье покататься на коньках по реке Салмон-Фолс. Вблизи городка Сомерсворт случилась трагедия: лед треснул под весом учителя, и он оказался в ледяной воде.
Позднее Роджерс рассказал, что, осознав свою ошибку и попав в воду, он стал из-за всех сил пытаться выбраться из воды. Но, видимо, лед был не настолько крепким или вес пострадавшего слишком большим, но лед продолжал ломаться и не мог выдержать вес школьного учителя.
В этот момент, Роджерс понял, что он сможет продержаться в такой ледяной воде не более 10 минут. Но он не стал молить о помощи, а вместо этого воспользовался умными часами Apple Watch, которые были у него на руке.
Роджерс понял, что должен сохранять спокойствие и думать о возможных путях выхода из ситуации. Ему пришла в голову мысль проверить достоверность обещаний Apple, которая рекламировала водонепроницаемость часов Apple Watch. Убедившись, что они сохранили работоспособность, несмотря на попадание в воду, Роджерс набрал 911, используя встроенную в часы функцию экстренного вызова SOS.
Услышав ответ спасателей, Роджерс сообщил им, что у него, вероятно, осталось всего 10 минут, прежде чем он потеряет с ними связь и не сможет отвечать. К счастью, команда спасателей прибыла на месте уже через пять минут и вытащила обладателя умных часов Apple Watch из воды в безопасное место.