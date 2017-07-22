В конце прошлого года в сети распространились слухи о готовящейся к выпуску серии складных смартфонов Xiaomi. THG.ru тогда сообщал об этом. Появились даже снимки, где был показан якобы обнаруженный в общественном транспорте складной телефон под управлением MIUI 12.
Позднее появились ссылки на планы других вендоров, в число которых, помимо Xiaomi, попали также OPPO и Vivo, которые также собрались выпустить складной смартфон в этом году.
Позднее стало известно о неизвестном складном устройстве, которое прошло сертификацию TENAA в Китае. Это стало еще одним подтверждением, что готовится скорый выход на рынок складного аппарата от одного из китайских вендоров.
Что происходит сейчас? Есть ли какая-то новая информация о готовящемся старте новых складных смартфонов?
Последняя утечка связана со складным смартфоном Mi. Эти слухи «распустил» известный «ньюсмейкер» Digital Chat Station.
Эксперт опубликовал пост на Weibo, в котором намекнул, что Xiaomi действительно собирается выпустить складной аппарат, корпус которого будет иметь конструктивные особенности, допускающие его складывание. Он сравнил его с последней модели Galaxy Z Fold 2, которую выпускает Samsung, указав на определенные сходства. В то же время Digital Chat Station отметил, что конструкция петель будет не настолько совершенной, как удалось сделать Huawei в своей модели Mate X2.
По мнению экспертов, в настоящее время подавляющее число складных телефонов используют схожие варианты шарнирного механизма для складывания. Но применение шарнира пока сопряжено с серьезными трудностями, которые проявляются у нынешнего поколения складных аппаратов. Они связаны с попаданием пыли внутрь телефона и шарнира, которая серьезно снижает долговечность работы механизма. По слухам, этот дефект стал причиной отказа от первой модели Samsung Galaxy Z Fold.
Но это еще не все. Помимо конструкции петель, важное значение играет также выбор типа складывания. Различают «складывающиеся» и «раскладывающиеся» конструкции. Реализация этих разных типов конструкций требует применения разных методов. Они по-разному проявляют себя на удобстве применения и долговечности устройства.
По слухам, Xiaomi собирается выпустить свой первый аппарат в форм-факторе «складного» смартфона. По оценкам инженеров компании, такая конструкция лучше защищает гибкую панель дисплея от износа. Кроме того, у такого экрана не будет эксплуатационных отверстий.
По имеющимся сведениям, Xiaomi собирается использовать складную OLED-панель достаточно крупного размера, равного 8,03 дюйма. Его изготовлением займется Samsung. На тыльной стороне смартфона Xiaomi разместится 6,38-дюймовый дополнительный экран.
Интерес к складному смартфону Xiaomi диктует также его это цена. Xiaomi традиционно старается «не задирать высоко» цены. Выпустив складной смартфон с «привычной» ценой, Xiaomi сможет открыть для рынка новую нишу.
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