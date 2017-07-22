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Xiaomi установит 8,03-дюймовую панель в будущий складной смартфон

11 марта 2021, 14:58




В конце прошлого года в сети распространились слухи о готовящейся к выпуску серии складных смартфонов Xiaomi. THG.ru тогда сообщал об этом. Появились даже снимки, где был показан якобы обнаруженный в общественном транспорте складной телефон под управлением MIUI 12.

Xiaomi установит 8,03-дюймовую панель в своем складном смартфоне


Позднее появились ссылки на планы других вендоров, в число которых, помимо Xiaomi, попали также OPPO и Vivo, которые также собрались выпустить складной смартфон в этом году.

Позднее стало известно о неизвестном складном устройстве, которое прошло сертификацию TENAA в Китае. Это стало еще одним подтверждением, что готовится скорый выход на рынок складного аппарата от одного из китайских вендоров.

Что происходит сейчас? Есть ли какая-то новая информация о готовящемся старте новых складных смартфонов?

Последняя утечка связана со складным смартфоном Mi. Эти слухи «распустил» известный «ньюсмейкер» Digital Chat Station.

Xiaomi установит 8,03-дюймовую панель в своем складном смартфоне


Эксперт опубликовал пост на Weibo, в котором намекнул, что Xiaomi действительно собирается выпустить складной аппарат, корпус которого будет иметь конструктивные особенности, допускающие его складывание. Он сравнил его с последней модели Galaxy Z Fold 2, которую выпускает Samsung, указав на определенные сходства. В то же время Digital Chat Station отметил, что конструкция петель будет не настолько совершенной, как удалось сделать Huawei в своей модели Mate X2.



По мнению экспертов, в настоящее время подавляющее число складных телефонов используют схожие варианты шарнирного механизма для складывания. Но применение шарнира пока сопряжено с серьезными трудностями, которые проявляются у нынешнего поколения складных аппаратов. Они связаны с попаданием пыли внутрь телефона и шарнира, которая серьезно снижает долговечность работы механизма. По слухам, этот дефект стал причиной отказа от первой модели Samsung Galaxy Z Fold.

Но это еще не все. Помимо конструкции петель, важное значение играет также выбор типа складывания. Различают «складывающиеся» и «раскладывающиеся» конструкции. Реализация этих разных типов конструкций требует применения разных методов. Они по-разному проявляют себя на удобстве применения и долговечности устройства.

Xiaomi установит 8,03-дюймовую панель в своем складном смартфоне


По слухам, Xiaomi собирается выпустить свой первый аппарат в форм-факторе «складного» смартфона. По оценкам инженеров компании, такая конструкция лучше защищает гибкую панель дисплея от износа. Кроме того, у такого экрана не будет эксплуатационных отверстий.

По имеющимся сведениям, Xiaomi собирается использовать складную OLED-панель достаточно крупного размера, равного 8,03 дюйма. Его изготовлением займется Samsung. На тыльной стороне смартфона Xiaomi разместится 6,38-дюймовый дополнительный экран.

Интерес к складному смартфону Xiaomi диктует также его это цена. Xiaomi традиционно старается «не задирать высоко» цены. Выпустив складной смартфон с «привычной» ценой, Xiaomi сможет открыть для рынка новую нишу.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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