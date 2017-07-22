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Разработка домашнего робота Amazon Vesta достигла стадии тестирования готового прототипа

11 марта 2021, 16:32




Анонимные осведомители из Amazon, близкие к одному из наиболее секретных проектов компании под названием Vesta, сообщают, что проект достиг стадии готовности и сейчас запущено тестирование готового прототипа. Речь идет о проекте, связанном с созданием домашнего робота. По имеющимся данным, прототип практически готов. Ожидается, что он может сыграть революционную роль в развитии экосистемы умного дома.

Разработка домашнего робота Amazon Vesta достигла стадии тестирования готового прототипа


По слухам, робот Vesta оснащен встроенным дисплеем, как и другие недавно выпущенные продукты Amazon, в частности Alexa.

Разработка Vesta велась на протяжении последних четырех лет. Еще в 2019 году сообщалось, что робот Vesta будет оснащен развитым набором камер, он сможет автономно перемещаться по комнатам, использую собственную программу, и будет управляться с помощью голосовых команд.

Интерес к разработке домашнего робота Vesta связывают с развитием экосистемы Amazon Alexa. Высказывалось мнение, что голосовой помощник сможет управлять роботом Vesta через голосовые команды, подключая облачный ИИ. Но тогда в Amazon отказались давать комментарии по этому проекту.

Значительная часть распространяемой информации о Vesta носит в лучшем случае спекулятивной характер. Amazon так и не сделала никаких заявлений о планах разработки робота и ходе реализации проекта.

Говорят, что Vesta имеет интерактивный экран и представляет собой, по сути, иной вариант голосового умного помощника, похожего на Amazon Echo, но на колесиках. Другими словами, в отличие от Echo, робот Vesta сможет легко перемещаться в различные части дома и взаимодействовать с другими умными устройствами.

Разработка домашнего робота Amazon Vesta достигла стадии тестирования готового прототипа


Amazon Vesta оснастят множеством датчиков: микрофоном, несколькими камерами и другими интеллектуальными сенсорами. Они позволят разумно реагировать на домашнюю среду, беспрепятственно выполнять прикладные задачи и перемещаться по дому, не сталкиваясь с препятствиями.

По слухам, робот будет оснащен отсеком для хранения предметов. Это предположение высказали инсайдеры, но каких-либо деталей о таком способе хранения или переноса вещей они не сообщили.

Разработка домашнего робота Amazon Vesta достигла стадии тестирования готового прототипа


В арсенале Amazon уже есть несколько умных гаджетов для дома: Echo, Kindle и Fire Phone. Что будет представлять собой робот Vesta, еще предстоит узнать.



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