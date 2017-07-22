В январе стало известно, что Apple ввела в свою практику новый блочный метод восстановительного ремонта для ряда моделей смартфонов iPhone 12. Это касалось моделей iPhone 12 mini и iPhone 12. Если у этих моделей выявлялись определенные проблемы, то авторизованные дилеры Apple получали возможность проводить блочный ремонт.
Теперь стало известно, что Apple распространила блочный принцип ремонта и на остальные модели линейки - iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
Если подробно, то речь идет о том, что теперь магазины Apple и авторизованные центры технической поддержки получили доступ к складу, где они могут заказывать блоки, называемые "iPhone Rear System" («Интегрированная задняя панель iPhone»).
Эта панель, по сути, представляет собой корпус iPhone с креплением на нем всех компонентов смартфона, кроме дисплея и тыльного блока камер. Как сообщает Apple, теперь на складах есть названные запчасти для всех четырех моделей iPhone 12.
Как это отразится на обслуживании пользователей iPhone 12?
Теперь, если у пользователя, скажем, iPhone 12 Pro возникла проблема с треснувшим задним стеклянным покрытием, то он может обратиться в магазин Apple или в авторизованный центр технической поддержки, где ему смогут быстро починить смартфон, просто заменив всю заднюю часть устройства на новую, сохранив при этом оригинальный дисплей и оригинальный тыльный блок камер.
Очевидно, что для проведения такого рода ремонта необходимо, чтобы дисплей и задний блок камер iPhone 12 не имели повреждений или проблем. В этом случае замена может быть осуществлена в кратчайшие сроки с сохранением оригинальных компонентов.
Причинами для проведения подобного ремонта могут быть не только трещины на задней панели. По данным Apple, модели iPhone 12 подлежат ремонту с заменой блока "iPhone Rear System" также в следующих случаях: отказ включения, проблемы с работой материнской платы, проблемы с работой системы Face ID и другие. Очевидно, что если наблюдаются какие-то проблемы с корпусом, например треснуло стекло, то и это является веской причиной для замены.
Сообщается, что новый метод ремонта доступен во всех странах и регионах, где продаются модели iPhone 12.
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