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Игровой ноутбук MSI GE76 Raider способен майнить по 100 рублей в день

11 марта 2021, 19:09




Покупка высокопроизводительного игрового ноутбука может приносить не только геймерские радости, но и служить источником дохода для его обладателя. Такое предположение сделали в тайваньской компании MSI и решили проверить, возможно ли найти «коммерческое» применение «подарку судьбы».

Сценарий заработка был понятен заранее - это майнинг. Возможный доход предстояло оценить на практическом примере.

Игровой ноутбук MSI GE76 Raider способен майнить по 100 руб в день


Инженеры MSI взяли за основу недавно выпущенный высокопроизводительный игровой ноутбук GE76 Raider. Они установили популярную программу NiceHash для майнинга и начали эксперимент. В качестве тестового отрезка был выбран один календарный месяц.

Игровой ноутбук MSI GE76 Raider способен майнить по 100 руб в день


Ноутбук MSI GE76 Raider оснащен процессором Intel Core i7 10870H с тактовой частотой 2,2 ГГц и оперативной памятью размером 32 Гбайт. Но для майнинга важен выбор графического контроллера. Эта модель оснащена топовой мобильной видеокартой GeForce RTX 3080 16GB.

Запустив в работу алгоритм DaggerHashimoto через программу NiceHash, был получен результат производительности при майнинге. Он оказался равным 52,8 MH/s. В майнинге был задействован также основной процессор ноутбука, но, как показали результаты тестов, его вычислительная мощность оказалась на порядок ниже возможностей графической платы. Такой результат был предсказуем.

Игровой ноутбук MSI GE76 Raider способен майнить по 100 руб в день


Итоговая доходность игрового ноутбука MSI GE76 Raider оказалась равна 0,03608 mBTC/день. При нынешних ценах за биткоин это равняется 1,31 доллара в день (96,43 руб./день).

Пессимисты сразу стали говорить, что при цене ноутбука в 300 000 рублей - это смешные деньги. Но их остудили: ведь при полученной производительности ноутбук способен заработать за год 36 500 руб. Совсем неплохо с учетом того, что его TDP равен 155 Вт.

MSI опубликовала полученные результаты в своем блоге. Там же было размещено сравнение с эффективностью майнинга на дефицитных графических настольных картах.

Игровой ноутбук MSI GE76 Raider способен майнить по 100 руб в день


Оказалось, что майнинг на игровом ноутбуке MSI GE76 Raider практически не уступает майнингу на настольной графической карте RTX 3070 и всего в два раза уступает топовой графической карте RTX 3080.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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