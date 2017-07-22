Китайская компания OPPO объявила о выпуске флагманского смартфона серии Find X - модели Find X3 Pro. Это первый в мире Android-смартфон с отображением более одного миллиарда оттенков, что достигается за счет оснащения аппарата специальной системой управления цветом Full-path OPPO.
Телефон оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung с разрешением Quad HD+ (3216 x 1440 пикселей) поколения E4 с переменной частотой обновления 5-120 Гц, частотой дискретизации сенсорного слоя 240 Гц и полнофункциональным 10-битным движком управления цветом Full-Path. Его дисплей получил самую высокую оценку A+ в калибровочной лаборатории DisplayMate - такую же оценку имеет дисплей iPhone 12 Pro Max.
Другие характеристики дисплея OPPO Find X3 Pro: плотность пикселей 525 PPI, максимальная яркость 1300 нит, коэффициент контрастности 5 000 000:1. Умный пользовательский интерфейс ColorOS позволяет легко адаптироваться к предпочтениям пользователей.
OPPO Find X3 Pro оснащен 50-Мп сенсором IMX766, разработанным совместно с Sony. Он позволяет снимать насыщенные, чёткие и контрастные фотографии и видео. Сверхширокоугольная камера также имеет разрешение 50 Мп и поддерживает макро-режим. Такое сочетание оценят профессиональные фотографы, которые смогут менять объективы, что теперь за них делает OPPO Find X3 как на зеркальных фотокамерах. Find X3 позволяет легко переключаться между широкоугольным и ультраширокоугольным объективами - наиболее востребованными и часто используемыми оптическими камерами в блоке.
Помимо них, установлены 13-мегапиксельный телеобъектив для 5-кратного гибридного и до 20-кратного цифрового масштабирования, а также 3-мегапиксельная камера для микросъемки с 60-кратным цифровым увеличением. В OPPO Find X3 есть возможность 10-битной записи видео Billion Color 4K, что может заинтересовать активных пользователей социальных сетей.
На фронтальной панели размещен 32-мегапиксельный датчик внутри небольшого отверстия.
OPPO Find X3 Pro оснащен флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 с максимально возможной на сегодняшний день производительностью. За обработку графики отвечает графический процессор Adreno 660, который на 35% улучшает производительность рендеринга.
Вместе с чипсетом OPPO Find X3 Pro получил универсальный 5G модем, который поддерживает оба варианта сетей 5G - NSA и SA, а также распознает 13 диапазонов сети 5G - самый высокий показатель среди флагманских смартфонов. Кроме того, Find X3 Pro имеет два слота для SIM-карт. Он позволяет просматривать и транслировать HDR 10+ контент со звуком Dolby Atmos в стерео-динамиках с технологией Ambient Sound Detection.
Смартфон укомплектован аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой проводной зарядкой SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт и беспроводной зарядкой VOOC Air мощностью 30 Вт.
В презентации смартфона принял участие актер Эдди Рэдмейн, глобальный амбассадор бренда OPPO и лауреат премии «Оскар». Он представил свои снимки, сделанные с помощью Find X3 Pro, а также объявил о своем участии в совместной кампании OPPO и National Geographic по поддержке исчезающих видов животных через инициативу Photo Ark.
OPPO Find X3 Pro поставляется в глянцевом черном и синем цветах, по цене 1375 долларов (101 200 руб.).
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