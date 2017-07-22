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AMD Nashira: обнаружены упоминания о серии графических процессоров следующего поколения

11 марта 2021, 21:39




Хорошо известный инсайдер Роланд Квандт поделился информацией о кодовых именах будущих моделей графических процессоров, объединенных общим семейством под таинственным названием AMD Nashira. Эта информация носит неофициальный характер и собрана из различных неназванных источников.

AMD Nashira: обнаружена таинственная серия графических процессоров из будущего


Впервые упоминание названия Nashira было обнаружено в начале этого года. В январе в документации организации USB-IF (USB Implementers Forum), занимающейся поддержкой развития стандарта USB, появилось упоминание «Nashira Point A0». В документе указывалось, что это неизвестное устройство может поддерживать интерфейс USB Type-C.

Несколькими неделями позднее в бенчмарке Ashes of the Singularity неожиданно появилась информация о неизвестной видеокарте, построенной на базе графического процессора серии Nashira Summit. К сожалению, дополнительной информации о новом продукте и его предназначении не сообщалось.

После этого, как заявил Роланд Квандт, он стал собирать разрозненные упоминания и обнаружил, что список чипов Nashira гораздо шире. Он также выяснил, что это продукты потребительского класса, ориентированные на игровой рынок. Стало понятно, что графический процессор Nashira Point будет доступен в трех вариантах: XTX, XT и XL, а все перечисленные модели относятся к игровым видеокартам для потребительского рынка.

Были также найдены упоминания моделей GLXTA и GLXL, которые, вероятно, относятся к семейству Radeon Pro. Третий вариант найденных имен Nashira Creek XM, возможно, относится к мобильным продуктам.



Полный список собранной информации о графических картах AMD Nashira выглядит в следующим образом:

  • AMD Nashira Summit A0
  • AMD Nashira Point XTX
  • AMD Nashira Point XT
  • AMD Nashira Point XL
  • AMD Nashira Point GLXTA
  • AMD Nashira Point GLXL
  • AMD Nashira Creek XM

Если подытожить, то образовались три группы продуктов: Nashira Summit, Nashira Point и Nashira Creek. Все карты построены на базе одного и того же графического процессора или семейства. Все продукты являются игровыми графическими картами для потребительского рынка.



В этой связи можно вспомнить о ранее ходивших слухах о выпуске нового графического процессора на базе архитектуры RDNA3 в дизайне многокристального чиплета MCM (Multi-chip module). Есть и другая версия, согласно которой Nashira представляет собой просто иное кодовое обозначение Navi 21.



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