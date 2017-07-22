Хорошо известный инсайдер Роланд Квандт поделился информацией о кодовых именах будущих моделей графических процессоров, объединенных общим семейством под таинственным названием AMD Nashira. Эта информация носит неофициальный характер и собрана из различных неназванных источников.
Впервые упоминание названия Nashira было обнаружено в начале этого года. В январе в документации организации USB-IF (USB Implementers Forum), занимающейся поддержкой развития стандарта USB, появилось упоминание «Nashira Point A0». В документе указывалось, что это неизвестное устройство может поддерживать интерфейс USB Type-C.
Несколькими неделями позднее в бенчмарке Ashes of the Singularity неожиданно появилась информация о неизвестной видеокарте, построенной на базе графического процессора серии Nashira Summit. К сожалению, дополнительной информации о новом продукте и его предназначении не сообщалось.
После этого, как заявил Роланд Квандт, он стал собирать разрозненные упоминания и обнаружил, что список чипов Nashira гораздо шире. Он также выяснил, что это продукты потребительского класса, ориентированные на игровой рынок. Стало понятно, что графический процессор Nashira Point будет доступен в трех вариантах: XTX, XT и XL, а все перечисленные модели относятся к игровым видеокартам для потребительского рынка.
Были также найдены упоминания моделей GLXTA и GLXL, которые, вероятно, относятся к семейству Radeon Pro. Третий вариант найденных имен Nashira Creek XM, возможно, относится к мобильным продуктам.
'AMD "NASHIRA POINT" XT graphics card'. Seeing this string somewhere. Just thought I'd mention it. No clue what I am doing here (not a phone product)
Полный список собранной информации о графических картах AMD Nashira выглядит в следующим образом:
AMD Nashira Summit A0
AMD Nashira Point XTX
AMD Nashira Point XT
AMD Nashira Point XL
AMD Nashira Point GLXTA
AMD Nashira Point GLXL
AMD Nashira Creek XM
Если подытожить, то образовались три группы продуктов: Nashira Summit, Nashira Point и Nashira Creek. Все карты построены на базе одного и того же графического процессора или семейства. Все продукты являются игровыми графическими картами для потребительского рынка.
'AMD "NASHIRA POINT" XT graphics card'. Seeing this string somewhere. Just thought I'd mention it. No clue what I am doing here (not a phone product)
В этой связи можно вспомнить о ранее ходивших слухах о выпуске нового графического процессора на базе архитектуры RDNA3 в дизайне многокристального чиплета MCM (Multi-chip module). Есть и другая версия, согласно которой Nashira представляет собой просто иное кодовое обозначение Navi 21.
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