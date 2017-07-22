Китайская компания OPPO анонсировала на глобальном рынке два новых смартфона среднего класса - Find X3 Neo и Find X3 Lite.
Find X3 Neo
Первая модель, Find X3 Neo, имеет 6,5-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 2400x1080 пикселей и селфи-камерой в специальном круглом отверстии в верхнем углу. Частота обновления экрана составляет 90 Гц, частота дискретизации касаний - 180 Гц, максимальная яркость - 1100 нит, 100% поддержка цветовой гаммы по DCI-P3.
Тыльный блок камер Find X3 Neo имеет «фаворита» - 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766; такой же датчик установлен на старшей, флагманской модели Find X3 Pro. Помимо него, есть 16-Мп сверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2.2 и полем обзора 123°, 13 Мп телеобъектив и 2 Мп камера для макросъемка. Селфи-камера на дисплее имеет разрешение 32 Мп и диафрагму f/2.4.
Камера может записывать видео с разрешением 4K при скорости 60 кадр/сек, а также осуществлять обработку сцен с применением ИИ за счет механизма AI Scene Enhancement. Есть также ночной режим съемки и режим Live HDR для видео.
Несмотря на новизну фотооснащения модели 2021 года, аппаратная начинка OPPO Find X3 Neo выстроена на чипсете Snapdragon 865 - аналогичный чипсет был у предшествующей модели Find X2 выпуска 2020 года. В остальном комплект обновлен до нового уровня: 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 256 Гбайт основной памяти UFS 3.1.
Find X3 Neo
Коммуникационная часть представлена в следующем наборе: Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу.
Смартфон оснащен батареей емкостью 4500 мАч с поддержкой технологий быстрой зарядки: 65 Вт SuperVOOC 2.0, VOOC 3.0 и 18 Вт PD. Операционная система: ColorOS 11.1 на базе Android 11.
Find X3 Lite
Вторая модель OPPO Find X3 Lite - это «бюджетная» модель серии Find X3 с плоским 6,4-дюймовым AMOLED-экраном FHD+, частотой обновления 90 Гц и 32 Мп селфи-камерой в круглом отверстии в верхнем левом углу экрана. Внутри смартфона установлен чипсет Snapdragon 765G с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти UFS 2.1.
Эта модель оснащена 64 Мп основной камерой, 8 Мп сверхширокоугольной камерой, 2 Мп камерой для макросъемки и 2 Мп монохромным датчиком. Телефон способен записывать видео в формате 4K со скоростью 30 кадр/сек, 1080p при 60 кадр/сек и вести замедленную съемку 1080p со скоростью 120 кадр/сек.
Find X3 Lite
Но «бюджетность» все-таки проявляется и в камерах гаджета: у нее нет оптической стабилизации, только электронная. Зато есть ночной режим съемки и режим Live HDR для видео.
Питание Find X3 Lite осуществляется за счет батареи емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт.
Есть также поддержка NFC, двух SIM-карт, Bluetooth 5.1. В наличии встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и даже 3,5-мм аудиоразъем.
Операционная система - ColorOS 11.1 на базе Android 11.
«Старший» смартфон OPPO Find X3 Neo поступит в продажу по цене 799 евро (70 200 руб.). Цена «младшей» модели Find X3 Lite будет почти в два раза меньше и составит 449 евро (39 500 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".