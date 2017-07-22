Спустя три недели после анонса новой серии специализированных ускорителей NVIDIA для майнинга, в сети появились первые снимки младшей модели Gigabyte CMP 30HX из новой серии CMP.
Согласно имеющимся данным, модель оснащена графическим процессором TU116-100, работающим в паре с 6 Гбайт памяти GDDR6. Информации о количестве ядер CUDA у 30HX пока нет, но предположительно их должно быть 1408 или 1280 (если сравнивать с видеокартой GTX 1660 SUPER 6G).
Отмечается, что новый ускоритель должен охлаждаться через систему из двух вентиляторов. У нее улучшено обтекание воздушным потоком, благодаря отсутствию видео-выходов, которые устанавливаются в игровых видеокартах.
Официально объявлено, что ускоритель CMP 30HX имеет мощность 125 Вт и способен предоставить производительность на уровне около 26 MH/s при майнинге Ehtereum. По уровню хешрейта это соответствует видеокарте GeForce RTX 3060 после включения алгоритма защиты от майнинга.
Необходимо напомнить, что новые видеокарты для майнинга не оснащены разъемами вывода данных на дисплей. Это сделано для того, чтобы исключить процесс вторичной перепродажи. Кажется абсурдным, но в этом усматривается рыночный подход NVIDIA. Компания стремится исключить выброс ускорителей для майнинга на вторичный рынок в периоды, когда увлечение майнингом закончится.
Как показывает практика, развитие крипторынка происходит рывками, поэтому в периоды затишья новые карты могут попасть в перепродажу. Интерес к такому течению могут проявлять геймеры, которые постоянно ищут дешевые видеокарты, бывшие в употреблении. Такие «перетекания» могут пагубно сказаться на развитии рынка, поэтому NVIDIA, похоже, исключила такой вариант развития событий.
Отмечается, что популярность ускорителей серии CMP в основном будет зависеть от состояния крипторынка и стоимости ускорителей.
По имеющейся информации, AIB-партнеры NVIDIA уже приступили к серийному производству первых моделей (30HX и 40HX). Крупные майнинговые фермы уже стали получать поставки через собственные каналы, общаясь напрямую с партнерами AIB. Сама NVIDIA не будет продавать ускорители серии CMP, переложив этот бизнес на плечи своих партнеров.
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