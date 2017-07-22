Согласно материалам, опубликованным китайским изданием ITHome, компания OPPO ведет переговоры с поставщиками комплектующих для запуска в производство своего первого планшета. Полученная информация носит неофициальный характер и была предоставлена инсайдерами.
Впервые о планах OPPO по выпуску собственного планшета и ноутбука в 2021 году стало известно в ноябре 2020 года. Новые подробности о планах OPPO относительно линейки планшетов указывают на то, что этот проект обретает реальные черты.
Издание отмечает, что имена поставщиков, с которыми ведутся переговоры, не упоминаются, но для экспертов китайского рынка главным сейчас является желание убедиться, что партнеры окажутся местными поставщиками.
Планы развития планшетного направления относятся к рискованному направлению развития бизнеса. Еще несколько лет назад рынок планшетов стал постепенно затухать. Большинство экспертов были уверены, что скоро останутся только сегменты мобильных ноутбуков, гибридных моделей «2-в-1» и смартфонов разных форм-факторов. Остальные сегменты будут поглощены конкурентными сферами.
Именно так и произошло с фаблетами, сегмент которых был поглощен производителями смартфонов, сумевших добиться перевеса в свою пользу за счет создания безрамочных гаджетов с большими экранами.
О первом планшете OPPO почти ничего неизвестно. Конкурентами OPPO будут выступать компании Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, Honor и ряд других брендов; все они еще продолжают работать в сегменте планшетов.
Отмечается, что в 2020 году продажи планшетов неожиданно возросли в условиях пандемии. Этот феномен объясняют тем, что школы были вынуждены закрыться, а ученики стали учиться дистанционно. Высказывается мнение, что эти статистические результаты могли стать основной причиной для роста интереса OPPO к запуску производства собственных планшетов.
Ожидается, что планшеты OPPO сначала появятся на китайском рынке. Позднее они доберутся и до других стран.
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