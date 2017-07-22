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Apple обвинила бывшего сотрудника в краже своих секретов

12 марта 2021, 13:56




Американская Apple подала иск в суд штата Калифорния на своего бывшего сотрудника Саймона Ланкастера (Simon Lancaster). Компания обвиняет его в умышленной краже «важной информации, представляющей коммерческую тайну». Данные передавались неназванному журналисту и публиковались в его статьях без указания источника, в форме слухов.

За предоставленные сведения Ланкастер не брал денег. Apple относит к его вознаграждению то, что Ланкастер просил упоминания в прессе неназванного стартапа и его достижений, инвестором которого выступал Ланкастер.

Apple обвинила бывшего сотрудника в краже своих секретов


Ланкастер занимал в Apple должность ведущего специалиста по материалам и архитектуре дизайна продуктов. Он имел доступ к различным проектам Apple. В сферу его обязанностей входила оценка возможности применения различных материалов в изделиях Apple, а также участие в разработке прототипов будущих устройств.

По данным Apple, кража информации и передача ее в руки журналиста осуществлялась с 29 ноября 2018 года. Информация передавалась через мессенджеры, по электронной почте и через голосовое общение по телефону.

Ланскастер уволился из Apple 1 ноября 2019 года. После увольнения он стал сотрудничать с журналистом еще более плотно. Согласно проведенному внутри компании расследованию с изучением устройств, которыми пользовался Ланкастер и возвратил их при увольнении, Apple имеет все основания утверждать, что обвиняемый делился «определенными коммерческими секретами Apple», а также совершал «преднамеренные действия» для получения дополнительных секретов компании. Например, в день увольнения он «увел» значительный объем конфиденциальных документов компании.

По данным Apple, Ланкастер предоставлял журналисту информацию о «невыпущенных аппаратных продуктах Apple», внесении неафишируемых изменений в существующие изделия, заранее предупреждал о готовящихся анонсах.

Покинув Apple, Ланкастер стал сотрудником компании Arris Composites, которая занимается исследованиями и разработкой материалов по договорам с Apple. По утверждению Apple, работая на новом месте, он продолжал получать конфиденциальную информацию, что позволило Arris добиться преимущества в своих проектах с Apple.

Apple не назвала продукты, информация по которым была украдена Ланкастером, ссылаясь на то, что они относятся к группе проектов с грифом «секретно». Известно, что бывший сотрудник компании работал над созданием 13- и 14-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с Touch Bar.

Поводом для судебного иска стало то, что, как и все сотрудники Apple, Ланкастер подписывал соответствующее соглашение "Confidentiality and Intellectual Property Agreement", которое запрещает передачу секретной информации посторонним, а также проходил тренинги с обучением противодействию краже секретных документов.

Apple обвинила бывшего сотрудника в краже своих секретов


В своем исковом заявлении Apple просит суд признать Ланкастера виновным. В настоящее время ведется оценка нанесенного ущерба, чтобы определить размер компенсации. Apple требует, чтобы Ланкастер возвратил все доходы, полученные им в результате кражи.



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