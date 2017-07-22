Компания Acer объявила о начале продаж в России геймерского 24-дюймового монитора Nitro RG241YP, отличающегося высоким качеством изображения и стильным дизайном.
Acer Nitro RG241YP поддерживает разрешение Full HD (1920х1080 пикселей), обеспечивает 72% охват цветового пространства NTSC и отличается высокой яркостью и контрастностью благодаря применению технологии HDR10. Это позволяет сохранять насыщенность оттенков и отображать краски сочными и живыми при достоверной передаче глубины черного цвета.
Монитор использует IPS-матрицу с углами обзора 178° по вертикали и горизонтали. Частота обновления экрана доходит до 165 Гц, время отклика составляет всего 1 мс. Имеется поддержка игровых технологий AMD FreeSync Premium и Visual Response Boost.
Технология AMD FreeSync Premium устраняет разрывы изображения при смене кадров за счёт синхронизации частоты обновления видеокарты и монитора. Технология HDR Ready повышает уровень контраста и детализацию в ярко освещённых и тёмных участках изображения. Технология Visual Response Boost помогает повысить скорость реакции на действия игрока, устранить размытие в движении и убрать неэстетичные шлейфы за объектами на экране в наполненных действием сценах.
Максимально комфортный просмотр фильмов и игр обеспечивает отсутствие рамок в соответствии с требованиями дизайна ZeroFrame. Для защиты зрения геймеров применяются технологии Acer VisionCare.
Для удобства эксплуатации монитор оборудован двумя портами HDMI 2.0 и разъёмом DisplayPort для подключения к ПК. Наклон допускается в диапазоне от -5 до 15°.
Для тех, кто любит менять настройки изображения на лету, инженеры Acer предоставили виджет Acer Display Widget. По нажатию кнопки-джойстика открывается удобное экранное меню, в котором собраны самые важные элементы управления монитором. Для геймеров будет интересно то, что есть возможность задать индивидуальную настройку для наиболее часто используемых приложений, выбрать режимы под различные жанры игр, включая гоночные симуляторы, спортивные игры и шутеры. Можно создавать собственные профили.
Acer Nitro RG241YP поддерживает комплекс технологий защиты зрения Acer VisionCare, состоящий из трех ключевых элементов: технология Acer Flicker-less снижает мерцание экрана, Acer BlueLightShield борется с вредным излучением в синей части спектра, а Acer ComfyView устраняет отвлекающие от игр блики на экране.
Информация о ценах не сообщается.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".