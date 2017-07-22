Аналитики Barclays Блейн Кертис и Томас О'Мэлли сообщили о действующем проекте Apple, в рамках которого сейчас ведется разработка специального чипа для поддержке операций модема 5G. Высказывается предположение, что новый модем появится, скорее всего, во всех моделях iPhone выпуска 2023 года.
В своей аналитической записке эксперты провели анализ поставщиков комплектующих и сделали вывод, что в производстве нового чипа будут участвовать компании Qorvo и Broadcom.
Информацию о ведущейся в недрах Apple разработке 5G чипа ранее уже сообщали Марк Салливан из Fast Company и Марк Гурман из Bloomberg. По имеющимся сведениям, проект был запущен в 2020 году после приобретения у Intel бизнеса производства модемов для смартфонов.
Аналитики Barclays ранее заявляли также, что модем будет универсальным и будет способен поддерживать сети 5G в диапазоне частот ниже 6 ГГц (sub-6GHz), а также в более скоростном диапазоне mmWave, соответствующего миллиметровому диапазону радиоволн.
В настоящее время Apple использует для комплектации своих смартфонов модемы Qualcomm. В частности, в моделях iPhone 12 устанавливается модем Snapdragon X55.
В 2019 году было заключено соглашение между Apple и Qualcomm, следуя которому, Apple будет комплектовать свои модели iPhone выпуска 2021 года модемом Snapdragon X60. В моделях iPhone выпуска 2022 года планируется установит модем Snapdragon X65.
В дорожной карте Apple также упоминается еще не объявленный модем Snapdragon X70, которым будут комплектоваться смартфоны iPhone выпуска 2023 года. Однако теперь, после появления слухов о разработке собственного 5G модема Apple, подобная комплектация становится менее вероятной.
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