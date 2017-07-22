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Microsoft вводит новые групповые политики для дистанционного отключения ПК с Windows 10

12 марта 2021, 17:14




Microsoft собирается развернуть новый набор групповых политик через будущие обновления Windows 10. Они содержат набор программных механизмов, с помощью которых будет осуществляться контроль за непосредственным нахождением пользователя вблизи компьютера. Это позволит администраторам корпоративных сетей дистанционно вводить новые настройки для рабочих компьютеров сотрудников, что позволит автоматически блокировать доступ к ним, когда они остаются без присмотра.

Microsoft вводит новые групповые политики для дистанционного отключения ПК с Windows 10


Новые политики, получившие название Human Presence, уже были развернуты как часть Windows 10 Build 21332, которая была выпущена на канале разработчиков на этой неделе.

Microsoft вводит новые групповые политики для дистанционного отключения ПК с Windows 10


Новая функция будет использовать комбинацию сигналов, получаемых с помощью различных датчиков, установленных в компьютере. К их числу относятся: сигналы камеры Windows Hello, Bluetooth-сигналы от носимых устройств, таких как смартфоны или умные часы, и другие. С их помощью будет алгоритмически определяться отсутствие пользователя вблизи компьютера, что позволит автоматически вводить динамическую блокировку.

Очевидно, что такая возможность существовала и раньше, но разница состоит в том, что теперь эта функция будет управляться и применяться дистанционно.

Microsoft вводит новые групповые политики для дистанционного отключения ПК с Windows 10


Предусмотрены несколько состояний для контроля:

  • WakeOnSwitch: автоматический вывод устройства из спящего режима при приближении пользователя.
  • WakeDistance: вывод устройство из спящего режима при нахождении пользователя на определенном расстоянии x.
  • SensorSelect: выбор датчика контроля присутствия.
  • LockTimeout: выключение монитора через x секунд отсутствия.
  • LockOnSwitch: автоматическое отключение экрана при удалении пользователя.
  • LockDistance: автоматическое отключение экрана при нахождении на расстоянии более x.


Microsoft вводит новые групповые политики для дистанционного отключения ПК с Windows 10


Сообщается, что данная функция будет иметь важное значение для дистанционно работающих сотрудников. Например, сотрудников, работающих из дома в недостаточно надежной и управляемой среде, что делает секреты компании более открытыми.

В то же время эта функция позволит автоматически контролировать непосредственную работу удаленных сотрудников.



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