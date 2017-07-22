После появившихся сообщений, что сотрудники компании Electronic Arts (EA) занимались продажей элитных карт FIFA Ultimate Team, разразился скандал, получивший название «EAGate».
Суть его состоит втом, что появились слухи, будто сотрудники EA продают карты FIFA Ultimate Team за суммы, исчисляемые несколькими тысячами долларов.
В результате руководство игровой компании запустило внутреннее расследование и ищет «кротов», чтобы спасти компанию от потери репутации.
Самое неприятное в этой истории, что компания только-только вышла из затяжного разбирательства, вызванного с протестами против торговли лутбоксами в FIFA. Речь идет о режиме FIFA, где можно открывать лутбоксы - виртуальные предметы различной ценности и назначения в компьютерных играх. Эта возможность якобы принесла разработчику игр огромные доходы. Но в некоторых странах выступили против системы. Компании EA предъявили претензии за возможность конвертировать призы в реальные деньги, а еще упрекнули в организации рекламы среди детей.
Позднее были проведены проверки изменений даже в немецком законодательстве в связи с возможностью толкования использования лутбоксов. Но все завершилось мирно. Казалось, что Electronic Arts успешно прошла через полосу проблем. Но оказалось, что компания снова столкнулась с новой волной негативной реакции.
Сначала сотрудник Electronic Arts был обвинён в продаже редких карт. Появилось сообщение, что разработчик продаёт редкие элитные карты в паках за 750-1700 евро. В качестве доказательств геймеры стали выкладывать в Twitter свои переписки с разработчиком.
Скандал стал нарастать со скоростью снежного кома, катящегося с горы. В Twitter стали появляться все больше доказательств того, что сотрудники EA пошли ва-банк и массово торгуют даже элитными картами FIFA Ultimate Team... Появились свидетельства попыток таких продаж за ошеломляющие суммы наличных.
Так, в Twitter появились скриншоты с обсуждением цены выше 2500 долларов США. Продавец убеждал покупателя об отсутствии всякого риска и требовал передать только PSN / EA ID покупателя для облегчения проведения транзакции.
Разразился скандал EAGate.
EA ответила на обвинения в Twitter. «В настоящее время проводится тщательное расследование, и если мы выявим ненадлежащее поведение наших сотрудников, мы примем незамедлительные меры».
Позднее Electronic Arts дополнили свою позицию следующим твитом:
«Мы хотим внести ясность - такое поведение неприемлемо, и мы никоим образом не оправдываем того, что якобы произошло здесь». Это заявление было сделано в аккаунте EA SPORTS FIFA.
«Мы будем информировать сообщество по мере прояснения ситуации».
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