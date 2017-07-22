РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

EAGate: руководство EA ищет «кротов», продававших элитные карты FIFA Ultimate Team

12 марта 2021, 20:03




После появившихся сообщений, что сотрудники компании Electronic Arts (EA) занимались продажей элитных карт FIFA Ultimate Team, разразился скандал, получивший название «EAGate».

EAGate: руководство EA ищет «кротов», продававших элитные карты FIFA Ultimate Team


Суть его состоит втом, что появились слухи, будто сотрудники EA продают карты FIFA Ultimate Team за суммы, исчисляемые несколькими тысячами долларов.

В результате руководство игровой компании запустило внутреннее расследование и ищет «кротов», чтобы спасти компанию от потери репутации.

Самое неприятное в этой истории, что компания только-только вышла из затяжного разбирательства, вызванного с протестами против торговли лутбоксами в FIFA. Речь идет о режиме FIFA, где можно открывать лутбоксы - виртуальные предметы различной ценности и назначения в компьютерных играх. Эта возможность якобы принесла разработчику игр огромные доходы. Но в некоторых странах выступили против системы. Компании EA предъявили претензии за возможность конвертировать призы в реальные деньги, а еще упрекнули в организации рекламы среди детей.

Позднее были проведены проверки изменений даже в немецком законодательстве в связи с возможностью толкования использования лутбоксов. Но все завершилось мирно. Казалось, что Electronic Arts успешно прошла через полосу проблем. Но оказалось, что компания снова столкнулась с новой волной негативной реакции.

Сначала сотрудник Electronic Arts был обвинён в продаже редких карт. Появилось сообщение, что разработчик продаёт редкие элитные карты в паках за 750-1700 евро. В качестве доказательств геймеры стали выкладывать в Twitter свои переписки с разработчиком.



Скандал стал нарастать со скоростью снежного кома, катящегося с горы. В Twitter стали появляться все больше доказательств того, что сотрудники EA пошли ва-банк и массово торгуют даже элитными картами FIFA Ultimate Team... Появились свидетельства попыток таких продаж за ошеломляющие суммы наличных.

EAGate: руководство EA ищет «кротов», продававших элитные карты FIFA Ultimate Team


Так, в Twitter появились скриншоты с обсуждением цены выше 2500 долларов США. Продавец убеждал покупателя об отсутствии всякого риска и требовал передать только PSN / EA ID покупателя для облегчения проведения транзакции.

Разразился скандал EAGate.

EA ответила на обвинения в Twitter. «В настоящее время проводится тщательное расследование, и если мы выявим ненадлежащее поведение наших сотрудников, мы примем незамедлительные меры».



Позднее Electronic Arts дополнили свою позицию следующим твитом:

«Мы хотим внести ясность - такое поведение неприемлемо, и мы никоим образом не оправдываем того, что якобы произошло здесь». Это заявление было сделано в аккаунте EA SPORTS FIFA.

«Мы будем информировать сообщество по мере прояснения ситуации».



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Razer Kishi для Android. Сегодня в нашу тестовую лабораторию попал Razer Kishi для Android - контроллер с подключением через USB-C, способный превратить практически любой Android-смартфон в полноценную игровую консоль. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным".

Читайте также:

  • Геймерские смартфоны ASUS ROG Phone 5 получили до 18 Гбайт ОЗУ
  • Новый Nintendo Switch позволит запускать игры с более высоким качеством картинки
  • Вьетнамец смог замаскировать PS5 под роутер 5G, чтобы обмануть ревнивую жену
  • Sony собирается разблокировать апгрейд на хранилища для PS5 уже летом
  • Разработчики получат VR-гарнитуру Sony следующего поколения для PS5 заранее
  • Дефицит приставок PlayStation 5 продлится еще полгода

    • следующая новость
    Продажи дефицитных видеокарт Radeon RX 6700 XT начнутся 18 марта

    предыдущая новость
    Microsoft вводит новые групповые политики для дистанционного отключения ПК с Windows 10

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Большая весенняя распродажа BOBkeys: Windows 10 Pro от 957 рублей, Office - от 3138 рублей Лучший блок питания: текущий анализ рынка Обзор игровой мыши SteelSeries Sensei Ten: склонитесь перед мастером Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Большая весенняя распродажа BOBkeys Лучший блок питания Обзор игровой мыши SteelSeries Sensei Ten Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 марта, 2021

    be quiet! выпустил процессорный кулер Pure Rock Slim 2 и SSD-радиаторы MC1 и MC1 Pro M.2

    Продажи дефицитных видеокарт Radeon RX 6700 XT начнутся 18 марта

    EAGate: руководство EA ищет «кротов», продававших элитные карты FIFA Ultimate Team

    Microsoft вводит новые групповые политики для дистанционного отключения ПК с Windows 10

    Модем Apple 5G появится во всех моделях iPhone выпуска 2023 года

    Acer представила в России игровой монитор Nitro RG241YP

    Apple обвинила бывшего сотрудника в краже своих секретов

    OPPO собирается выпускать собственные планшеты

    Первые майнинг-ускорители CMP 30HX и 40 HX уже направляются к покупателям

    OPPO представила смартфоны среднего сегмента - Find X3 Neo и X3 Lite

    11 марта, 2021

    AMD Nashira: обнаружены упоминания о серии графических процессоров следующего поколения

    6,7-дюймовый смартфон OPPO Find X3 Pro получил одобрение лауреата «Оскара» Эдди Рэдмейна

    Игровой ноутбук MSI GE76 Raider способен майнить по 100 рублей в день

    Apple перешла на блочный ремонт всех моделей iPhone 12

    Разработка домашнего робота Amazon Vesta достигла стадии тестирования готового прототипа

    Xiaomi установит 8,03-дюймовую панель в будущий складной смартфон

    Apple Watch помогли спасти человека из ледяной воды

    6,5-дюймовый Samsung Galaxy M12 стоит не дороже noname-подделок

    Apple Mac Pro 2022 года сохранит верность дизайну Tower

    «Яндекс» обзавелся собственным платежным сервисом Yandex Pay

    ССЫЛКИ