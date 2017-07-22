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Продажи дефицитных видеокарт Radeon RX 6700 XT начнутся 18 марта

12 марта 2021, 23:05




Европа готовится к началу продаж видеокарт Radeon RX 6700 XT, которые начнутся 18 марта. В этот день на рынке появятся первые партии дефицитных изделий стоимостью 479 долларов (35 100 руб.). Хотя это - младшая видеокарта в серии RX 6000 XT, на нее ожидается высокий спрос.

Продажи дефицитных видеокарт Radeon RX 6700 XT начнутся 18 марта


Сообщается, что AMD тщательно проанализировала заранее будущий спрос и серьезно подготовилась к запуску. Компания планирует расширенные поставки новых видеокарт и собирается поставлять более крупные партии, чем для других видеокарт архитектуры RDNA2.

Однако европейские журналисты отмечают, что возросшие масштабы производства новых видеокарт не означают, что рынок моментально наводнится дефицитными продуктами. По информации, полученной из разных источников, розничные предложения новых видеокарт Radeon RX 6700 XT по-прежнему будут ограничены.

Продажи дефицитных видеокарт Radeon RX 6700 XT начнутся 18 марта


Свое мнение высказал известный немецкий эксперт Игорь Валлоссек, владелец испытательной лаборатории igor'sLAB. Он оценил доступность новых видеокарт в Германии и отметил, что после опросов партнеров, занимающихся их выпуском, и дистрибьюторов, обслуживающих поставки, он пришел к выводу, что объемы поставок будут очень ограниченными. Они будут исчисляться по всей Европе партией не более одной тысячи штук на момент запуска продукта в продажу.

Британское игровое издание Red Gaming Tech дало более оптимистичный прогноз. Они не исключают дефицита, но по их мнению, на старте продаж Великобритания (уже не входящая в состав ЕС) сможет предложить одну (или две) тысячи видеокарт. По имеющейся информации, планируются еженедельные поставки новых партий от AMD и партнеров, при чем размер партии оценивает в те же одну-две тысячи штук.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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