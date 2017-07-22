Немецкая компания be quiet! расширила свой продуктовый портфель, добавив в него процессорный кулер Pure Rock Slim 2 и пару радиаторов для твердотельных накопителей с форм-фактором M.2 2280 MC1 и MC1 Pro.
Кулер башенной конструкции Pure Rock Slim 2 предназначен для охлаждения процессоров AMD с TDP до 130 Вт. Он обеспечивает рассеивание тепла за счет использования тихого и надежного 92-мм вентилятора Pure Wings 2 PWM с ШИМ-управлением и трех 6 мм тепловых трубок Pure Rock Slim 2. Трубки распределяют тепло по алюминиевым ребрам, обеспечивая высокую производительность.
Компьютерный кулер Pure Slim Rock 2
Благодаря оптимизированной системе креплений, кулер легко установить даже в корпусах с ограниченным пространством. После установки на сокеты AMD он обеспечивает горизонтальный поток воздуха и, благодаря оптимизированным лопастям, не создает высокого уровня шума вентилятора; он не превышает 25,4 дБA.
Компактная конструкция кулера обеспечивает удобную установку оперативной памяти во все слоты. Верхняя крышка выполнена из полированного алюминия, а используемые алюминиевые колпачки придают кулеру элегантный внешний вид.
Радиаторы для для твердотельных накопителей с форм-фактором M.2 2280 MC1 и MC1 Pro
Радиаторы MC1 и MC1 Pro M.2 служат для охлаждения современных SSD-накопителей. Это необходимо делать при повышенных нагрузках обмена данными.
Из-за высокой производительности современных SSD-накопителей, у них может возникать сильный нагрев, что может приводить к сбоям в тактах передачи данных и синхронизации. Это явление получило название троттлинг.
Радиаторы поглощают тепло от микросхем и рассеивают его в окружающую среду, позволяя SSD-накопителям работать с максимальной скоростью даже при длительной нагрузке. Модели радиаторов be quiet! подходят для SSD форм-фактора 2280 с одно- и двухсторонним расположением микросхем.
Радиаторы be quiet! представляют собой классические пассивные кулеры. Старшая модель MC1 Pro выделяется наличием встроенной тепловой трубки, которая обеспечивает еще более эффективный отвод тепла. Благодаря элегантному дизайну черного цвета, новые радиаторы легко вписываются в интерьер любого ПК.
Новые системы процессорного охлаждения Pure Rock Slim 2 поступят в продажу по цене 25,90 долларов (1900 руб.), а радиаторы для SSD-накопителей с форм-фактором M.2 2280 MC1 и MC1 Pro по цене 12,90 и 16,90 долларов (950 и 1250 руб.), соответственно.