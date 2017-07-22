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Беспроводной микрофон ECB-W2BT позволяет записывать на дистанции до 200 м

14 марта 2021, 16:22




Sony выпустила беспроводной микрофон ECB-W2BT для аудиозаписи с низким уровнем шумов, позволяющий передавать аудиоданные на дистанции до 200 м в условиях открытой и безбарьерной местности. Его можно использовать для аудиозаписи. Появлению таких микрофонов способствовала пандемия коронавируса, а сам новый микрофон отвечает современным требованиям на соблюдение дистанции, когда телеконференции и виртуальные встречи стали нормой.

Sony выпустила беспроводной микрофон ECB-W2BT для записи звука на дистанции до 200 м


Беспроводной микрофон ECB-W2BT имеет особую конструкцию, которая обеспечивает высококачественный всенаправленный прием с подавлением шумов, что становится основой для получения высококачественной аудиозаписи.

Sony выпустила беспроводной микрофон ECB-W2BT для записи звука на дистанции до 200 м


Для кодирования применяется кодек Qualcomm aptX, отличающийся низким временем задержки. Доступны три режима записи: MIC (микрофонный), MIX (микширование) и новый режим RCVR.

В режиме MIC прием аудио осуществляется только от передатчика микрофона, что позволяет записывать только звуки, исходящие от объекта съемки. В режиме MIX улавливаются звуки, приходящие как со стороны передатчика, так и приемника. Этот режим подойдет, когда нужно записывать звуки объекта съемки и человека, который ее выполняет. В третьем режиме RCVR записывается только звук с внутреннего микрофона приемника, позволяя оператору записывать свои комментарии.

Есть функция аттенюатора, позволяющая уменьшать амплитуду или мощность сигнала без существенного искажения его формы.

Микрофон ECM-W2BT поддерживает запись стереозвука и оснащен внешним миниатюрным стереоразъемом 3,5 мм, что позволяет использовать его вместе с петличным стереомикрофоном.



Беспроводной микрофон Sony ECM-W2BT оснащен ветровым стеклом, которое может эффективно уменьшить шум ветра при записи на открытом воздухе. При подключении к камере приемник способен получать питание от адаптера камеры, обеспечивая время работы до 9 ч записи. Функция дополнительного питания через мультиинтерфейсный разъем позволяет записывать звук более длительное время - на протяжении 18 часов.

Sony выпустила беспроводной микрофон ECB-W2BT для записи звука на дистанции до 200 м


Защитный коннектор для мультиинтерфейсного разъема можно использовать для переноски приемника и микрофона как единого устройства или в качестве подставки под микрофон при записи интервью или в других ситуациях, когда микрофон используется в неподвижном состоянии.

Информации о ценах на новый микрофон Sony пока отсутствует.



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