Тайваньская компания HTC выпустила новый смартфон Wildfire E3. Он обращает на себя внимание большим дисплеем с каплевидным вырезом, 13-мегапиксельной основной камерой на тыльной стороне и емким аккумулятором. Но его главная особенность - это эксклюзивная модель, выпущенная для России. Информации о доступности смартфона в других странах пока отсутствует.
Эксклюзивность имеет свою историю. Предшественник нынешнего смартфона - модель HTC Wildfire E2 - появился также в России в августе 2020 года. Теперь в HTC решили закрепить успех и продолжить успешную серию.
В целом, новая модель HTC Wildfire E3 создает впечатление «добротной, рабочей лошадки на все случаи жизни», которую не страшно «уронить на асфальт». Она имеет IPS-экран в популярном размере 6,51 дюйма с разрешением HD+ (720x1560 пикселей). Чипсет Helio P22 «дружит» с 4 Гбайт оперативной памяти и встроенной памятью на 64 или 128 Гбайт. Поликарбонатный корпус имеет размеры 165,7х76,57х8 мм. Вес смартфона - 186 граммов.
Примечательная «фича» HTC - это равное внимание к основной и селфи-камерам. Когда большинство пользователей вынуждены мириться с пониженным разрешением при съемке «себя любимого», HTC не допускает таких компромиссов: основная и селфи-камеры имеют одинаковое разрешение 13 Мп. Тыльный набор камер дополняют 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 2-мегапиксельная макро-камера, 2-мегапиксельный датчик глубины и светодиодная вспышка. Телефон поддерживает запись видео уровня 1080p.
HTC Wildfire E3 работает на ОС Android 10. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, аппарат поддерживает зарядку мощностью 10 Вт.
Коммуникационный набор представлен в таком виде: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2. Есть разъем USB-C, аудиоразъем 3,5 мм, слот для карты microSD, сканер отпечатков пальцев на задней панели и функция разблокировки по лицу. HTC Wildfire E3 поставляется в синем и черном цветах.
За все удовольствие придется заплатить 150 евро, а также посетить Россию, где модель присутствует эксклюзивно (пока).
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