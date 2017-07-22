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Chuwi Hi10 Go станет первым в мире гибридным планшетом с процессором JasperLake

15 марта 2021, 11:15


На правах рекламы.

Chuwi Hi10 Go станет первым планшетом компании на процессоре Jasperlake N5100. Новинка появится в конце апреля 2021 года. Она унаследует классический дизайн серии Hi10, став ещё мощнее за счёт новейшего 10-нм процессора Intel. Этот планшет предлагает всестороннее обновление пользовательского опыта, полностью соответствуя потребностям современного образа жизни.

Chuwi Hi10 Go станет первым в мире гибридным планшетом с процессором JasperLake


Первый планшет на 10-нм процессоре Intel JasperLake

10-нм техпроцесс Intel уже давно пользуется огромной популярностью на рынке. В 2020 году Intel планировала выпустить 10-нм процессоры новой серии Jasper Lake, с началом их поставок в первом квартале этого года. Являясь глобальным стратегическим партнёром Intel, Chuwi оказалась в числе первых производителей ПК, которые получили новые 10-нм процессоры.

Chuwi Hi10 Go станет первым в мире гибридным планшетом с процессором JasperLake


Производительность IPC увеличилась на 30% при более низком энергопотреблении

Chuwi Hi10 Go взял на вооружение процессор Celeron N5100 на новой микроархитектуре Tremont. По сравнению с предыдущим поколением Gemini Lake N4100, производительность IPC (инструкции на такт) выросла на 30%.

Тактовая частота этого 4-ядерного /4-поточного процессора может достигать 2,8 ГГц. Новый чип включает в себя графику GFX HFM350 UHD 11-го поколения с тактовой частотой 800 МГц и возможностью декодирования 4K-видео. При всём этом TDP процессора ограничен всего 6 Вт. Новое поколение 10-нм процессоров обходит 14-нм предшественников как в плане производительности, так и энергоэффективности.

Chuwi Hi10 Go станет первым в мире гибридным планшетом с процессором JasperLake


Конструкция 2-в-1 и сбалансированное «железо»

Chuwi Hi10 Go разработан с использованием изогнутого 2.5D стекла и металлического корпуса с приятной текстурой и дизайном. Планшет оснащается 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920х1200 пикселей. Небольшая толщина в 8,5 мм делает его удивительно портативным и лёгким. А помимо этого в устройстве установлены 6 Гбайт ОЗУ LPDDR4, 128 Гбайт памяти eMMC и мощный аккумулятор на 22 Вт*ч.

Кроме того, планшет поддерживает оригинальный стилус Hipen H6 и имеет возможность подключения клавиатуры, позволяя в полной мере использовать разнообразные преимущества многофункционального планшета в самых разных сценариях использования.

Предполагается, что Chuwi Hi10Go появится на мировом рынке в апреле 2021 году, став одним из первых планшетов на новом поколении 10-нм процессоров Intel и принеся пользователям передовой опыт использования. Стоимость планшета пока не озвучивается, но, скорее всего, Chuwi продолжит придерживаться стратегии по выпуску высококлассных продуктов за небольшие деньги.

Для получения более подробной информации и заказа Chuwi Hi10 Go перейдите на официальный сайт Chuwi.



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