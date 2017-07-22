До сих пор первые модели видеокарт Intel Xe DG1, оснащенные 4 Гбайтами буферной памяти LPDDR4X и 80 исполнительными модулями и запущенные в канал поставок для OEM-производителей в этом году, не отличались высокой производительностью. В лучшем случае их могли сравнивать с альтернативными конкурентными продуктами начального уровня, выбирая в качестве примера такую видеокарту как NVIDIA MX350.
Однако многие эксперты на рынке высказывали мнение, что при запуске первых моделей графических ускорителей Intel компания не ставила перед собой амбициозных целей занять лидирующие позиции на рынке. Главная задача состояла в том, чтобы продемонстрировать рынку не утраченную способность выпускать дискретные графические ускорители.
Однако далее процесс может развиваться не настолько линейно. Поводом для такого суждения стали сведения, полученные из официального источника Intel - вице-президента компании Раджи Кодури, главного архитектора графических процессоров Intel. Высказанное им суждение заставило пересмотреть мнение о производительности будущих процессоров Intel DG2 следующего поколения.
Комментарий Кодури сопровождался публикацией фотографий с командой разработчиков Лаборатории Intel Folsom, сделанных еще в 2012 году. Тогда эта группа занималась разработкой графического процессора Intel Iris Pro 5200 iGPU. Кодури отметил в своем комментарии, что спустя 9 лет их новый графический процессор стал более чем в 20 раз быстрее того оригинального образца.
Далее идет просто подсчет. Прежний Intel Iris Pro 5200 сумел набрать 1015 баллов в тестах Videocard и около 1400 баллов в 3DMark Fire Strike. Если увеличить эта достоверные данные в 20 раз, то получится, что новый графический ускоритель Intel способен показать около 20 300 баллов в тестах Videocard и 28 000 баллов в Fire Strike.
Очевидно, что такая прямая экстраполяция не является точной. Тем не менее она дает хорошее представление о потенциале роста производительности Intel Xe HPG (DG2).
Если верить словам Кодури, новый графический процессор Intel будет напрямую соперничать с NVIDIA RTX 3070 и AMD RX 6800.
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