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GIGABYTE выпустила материнскую плату Z590 AORUS Tachyon для «космического» разгона

15 марта 2021, 14:25




Компания GIGABYTE анонсировала выпуск топовой материнской платы для энтузиастов, готовых к разгону процессора и памяти до верхних пределов. Новая плата получила наименование Z590 AORUS Tachyon. Она использует оптимизированную компоновку, которая позволяет совершать испытательные прогоны даже в условиях ограниченного контроля за точностью предельных нагрузок.

GIGABYTE выпустил материнскую плату Z590 AORUS Tachyon для «космического» разгона


Новая плата оснащена мощным процессорным модулем для регулирования напряжения VRM. Его питание осуществляется через два 8-контактных разъема EPS, для прямой регулировки доступны 12 уровней VRM. Для каждого уровня используется свой канальный управляемый МОП-транзистор DrMOS, обеспечивающий точную статическую мощность и надежную динамическую стабилизацию питания процессора даже при очень высоких токах (до 100 А). В схемах управления применяются также надежные танталовые электролитические конденсаторы.

GIGABYTE выпустил материнскую плату Z590 AORUS Tachyon для «космического» разгона


Плата оснащена контроллером памяти 1DPC (1-DIMM-на-канал) и имеет два слота DDR4 DIMM. Применяемая топология памяти обеспечивает совместимость на самых высоких частотах.

На плате имеются физические элементы управления, предназначенные специально для оверклокеров. Они помогают выбирать профиль BIOS, холодный перезапуск, осуществлять ручной выбор ПЗУ BIOS, проводить оптимизацию LN2 и многое другое.

GIGABYTE выпустил материнскую плату Z590 AORUS Tachyon для «космического» разгона


На GIGABYTE Z590 AORUS Tachyon установлены четыре слота расширения PCI-Express x16. Два из имеющихся слотов относятся к Gen 4 (что позволяет использовать плату с процессорами Intel "Rocket Lake" 11-го поколения) и работают в режимах x16/NC или x8/x8. Два других слота относятся к поколению Gen 3 и работают в режиме x4/x1.

Контур поддержки доступа к системе хранения включает три слота M.2 NVMe. Один слот подключен напрямую к процессору и относится к поколению Gen 4 x4. Это позволяет использовать его вместе с процессором «Rocket Lake». Остальные слоты относятся к поколению Gen 3 x4.

Производитель дополнил плату средствами аудиоподдержки премиум-класса, выполненными на базе кодека Realtek ALC1220-VB. Имеются также проводной сетевой интерфейс 2,5 GbE с питанием от контроллера Intel i225-V и контроллер Intel AX210, обслуживающий беспроводное соединение 802.11 ax (Wi-Fi 6E).

GIGABYTE выпустил материнскую плату Z590 AORUS Tachyon для «космического» разгона


Цена новинки пока не раскрыта.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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