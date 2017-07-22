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Финал Евразийских игр Huawei Cup состоится 26 марта

15 марта 2021, 15:01




Компания Huawei объявила о проведении финала Евразийских соревнований Huawei Cup, который состоится 26 марта 2021 года. За главные призы - 10 тысяч долларов в номинациях 5G, AI, IP, Cloud, APP, Code, HCIE и за три поездки в Китай в номинации ICT Observer - будут бороться 128 конкурсантов, показавшие лучшие результаты на отборочных этапах. Принять участие в соревнованиях смогут студенты, молодые специалисты и все, кто интересуется темой современных ИТ-технологий.

Финал Евразийских игр Huawei Cup состоится 26 марта


Финал соревнования Huawei Cup состоится в прямом эфире. Его можно будет посмотреть на официальном канале соревнований в YouTube 26 марта 2021 года с 13:00 до 14:30.

В этом году финал Huawei Cup впервые проходит в «смешанном формате»: онлайн и оффлайн. В день финала на оффлайн-площадке состоятся финальные испытания по номинациям IP и Cloud. Финалисты по остальным номинациям - 5G, AI, APP, Code - заранее будут выполнять задания онлайн. Имена победителей во всех номинациях будут объявлены в рамках онлайн трансляции в прямом эфире 26 марта 2021 года.

Финал Евразийских игр Huawei Cup состоится 26 марта


Huawei планирует провести финал Huawei Cup в формате развлекательного ток-шоу. Среди гостей: блогер и лицо киберспортивной организации Virtus.Pro Mrs.Marple, TikTok блогеры Даша Эпова и Денис Любов.

Huawei обещает поддерживать активности и интерактивы для зрителей онлайн-трансляции. Самые активные получат памятные призы от Huawei.

Конкурс Huawei Cup проводится компанией Huawei ежегодно с 2015 года. Эти евразийские соревнования в сфере ИКТ нацелены на развитие профессиональных навыков среди студентов и молодых ИКТ-специалистов. Список номинаций каждый год меняется и отражает самые актуальные направления в сфере ИКТ.

В прошлогоднем финале Huawei Cup 2020 приняли участие более 20 тыс. студентов и молодых ИКТ-специалистов из разных уголков России и стран Евразии. Соревнования проходили в восьми номинациях: 5G (Технологии и стандарты мобильной связи нового поколения), Cloud (Технологии хранения и виртуализации), APP (Разработка мобильных приложений), HCIE (Высший уровень технической сертификации Huawei), IP (Технологии и протоколы IP сетей), AI (Модели и методы искусственного интеллекта), Code (Спортивное программирование), ICT Observer (ИКТ Обозреватель).



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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