РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Intel собирается раскрыть тайны новых серий процессоров Tiger Lake-H и Rocket Lake

15 марта 2021, 16:55




Когда многие энтузиасты застыли в ожидании выхода новых процессоров Intel Core 11-го поколения, компания наконец объявила, что готова продемонстрировать свои новинки на предстоящей конференции разработчиков игр (GDC). Это важнейшее в игровой сфере мероприятие состоится 19-23 июля 2021 года.

Но анонса будущих моделей можно ждать заранее. Intel запланировала провести «предварительный старт» на виртуальной «предварительной» конференции GDC Showcase, которая будет проходить с 15 по 18 марта. Принять участие в этом мероприятии смогут все желающие, причем бесплатно. Потребуется только пройти онлайн-регистрацию.

Intel собирается раскрыть тайны новых серий процессоров Tiger Lake-H и Rocket Lake


Уже опубликован дайджест конференции. 18 марта состоится выступление Маркуса Кеннеди, руководителя департамента Intel GM Gaming and Esports Client Computing Group / Desktop Workstation Gaming. Он собирается раскрыть подробности о новой серии Core 11-го поколения.

На сайте GDC появился короткий видеофрагмент с рассказом, что можно ожидать в анонсе серий Tiger Lake-H и Rocket Lake. Помимо этого, эксперты ждут, что Intel представит деморолики о новых продуктах и расскажет о совместных планах сотрудничества с разработчиками.

Intel собирается раскрыть тайны новых серий процессоров Tiger Lake-H и Rocket Lake


На текущий момент Intel выпустила только мобильные модели процессоров серии U 11-го поколения. Их объединяет общее кодовое наименование Tiger Lake-U. Вторая часть дорожной карты - это модели серии H35 под кодовым наименованием Tiger Lake-H35.

Выпуск моделей настольной серии процессоров Core 11-го поколения запланирован на 30 марта. Intel собирается также выпустить 8-ядерные высокопроизводительные мобильные процессоры под кодовым наименованием Tiger Lake-H (которые обычно называют H45). Они должны быть представлены в ходе GDC Showcase.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Qualcomm ведет разработку производительного чипсета Snapdragon 8cx для ноутбуков
  • Анонс серверных процессоров AMD EPYC ('Milan') намечен на 15 марта
  • Intel раскрыла планы развития микроархитектур: Alder Lake -> Meteor Lake -> Lunar Lake
  • Intel отказалась от дополнительной гарантии на разгоняемые процессоры
  • Профессиональные процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO доступны в рознице

    • следующая новость
    Новая модель дрона DJI с революционной системой управления FPV уже в России

    предыдущая новость
    Финал Евразийских игр Huawei Cup состоится 26 марта

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка Обзор игровой мыши SteelSeries Sensei Ten: склонитесь перед мастером Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучший процессорный кулер Главные новости за неделю Лучший блок питания Обзор игровой мыши SteelSeries Sensei Ten Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 марта, 2021

    AMD анонсировала серверные процессоры EPYC 7003 3-го поколения

    Новая модель дрона DJI с революционной системой управления FPV уже в России

    Intel собирается раскрыть тайны новых серий процессоров Tiger Lake-H и Rocket Lake

    Финал Евразийских игр Huawei Cup состоится 26 марта

    GIGABYTE выпустила материнскую плату Z590 AORUS Tachyon для «космического» разгона

    Intel Xe HPG не будет уступать видеоускорителям Big Navi и Ampere

    Chuwi Hi10 Go станет первым в мире гибридным планшетом с процессором JasperLake

    HTC выпустила 6,5-дюймовый смартфон Wildfire E3 эксклюзивно для России

    14 марта, 2021

    AMD Radeon RX 6700 XT быстрее предшественницы на 32% по тестам Ashes of the Singularity

    Беспроводной микрофон ECB-W2BT позволяет записывать на дистанции до 200 м

    12 марта, 2021

    be quiet! выпустил процессорный кулер Pure Rock Slim 2 и SSD-радиаторы MC1 и MC1 Pro M.2

    Продажи дефицитных видеокарт Radeon RX 6700 XT начнутся 18 марта

    EAGate: руководство EA ищет «кротов», продававших элитные карты FIFA Ultimate Team

    Microsoft вводит новые групповые политики для дистанционного отключения ПК с Windows 10

    Модем Apple 5G появится во всех моделях iPhone выпуска 2023 года

    Acer представила в России игровой монитор Nitro RG241YP

    Apple обвинила бывшего сотрудника в краже своих секретов

    OPPO собирается выпускать собственные планшеты

    Первые майнинг-ускорители CMP 30HX и 40 HX уже направляются к покупателям

    OPPO представила смартфоны среднего сегмента - Find X3 Neo и X3 Lite

    ССЫЛКИ