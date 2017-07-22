Когда многие энтузиасты застыли в ожидании выхода новых процессоров Intel Core 11-го поколения, компания наконец объявила, что готова продемонстрировать свои новинки на предстоящей конференции разработчиков игр (GDC). Это важнейшее в игровой сфере мероприятие состоится 19-23 июля 2021 года.
Но анонса будущих моделей можно ждать заранее. Intel запланировала провести «предварительный старт» на виртуальной «предварительной» конференции GDC Showcase, которая будет проходить с 15 по 18 марта. Принять участие в этом мероприятии смогут все желающие, причем бесплатно. Потребуется только пройти онлайн-регистрацию.
Уже опубликован дайджест конференции. 18 марта состоится выступление Маркуса Кеннеди, руководителя департамента Intel GM Gaming and Esports Client Computing Group / Desktop Workstation Gaming. Он собирается раскрыть подробности о новой серии Core 11-го поколения.
На сайте GDC появился короткий видеофрагмент с рассказом, что можно ожидать в анонсе серий Tiger Lake-H и Rocket Lake. Помимо этого, эксперты ждут, что Intel представит деморолики о новых продуктах и расскажет о совместных планах сотрудничества с разработчиками.
На текущий момент Intel выпустила только мобильные модели процессоров серии U 11-го поколения. Их объединяет общее кодовое наименование Tiger Lake-U. Вторая часть дорожной карты - это модели серии H35 под кодовым наименованием Tiger Lake-H35.
Выпуск моделей настольной серии процессоров Core 11-го поколения запланирован на 30 марта. Intel собирается также выпустить 8-ядерные высокопроизводительные мобильные процессоры под кодовым наименованием Tiger Lake-H (которые обычно называют H45). Они должны быть представлены в ходе GDC Showcase.
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