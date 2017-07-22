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Новая модель дрона DJI с революционной системой управления FPV уже в России

15 марта 2021, 18:29




В России началсь продажи дрона нового поколения - DJI FPV Combo. Его главное отличие от предыдущих моделей - возможность управлять в режиме FPV («от первого лица»). До недавнего времени все похожие девайсы представляли собой кастомизированный вариант развития неофициальной «гаражной» модели дронов, которая управлялась с пульта управления или летала по заранее заложенной программе. DJI сделал революционный шаг вперед, сделав упор на FPV-систему.

Новая модель дрона DJI с революционной системой управления FPV уже в России


Дрон DJI FPV обладает отличными динамическими характеристиками: максимальная скорость полета 140 км/ч, вес всего 795 грамм. Габаритные размеры - 255х312х127 мм (с пропеллерами). Максимальная высота полета над уровнем моря - 6000 м. Максимальное время полета - около 20 минут (при полете со скоростью 40 км/ч в безветренную погоду).

Новая модель дрона DJI с революционной системой управления FPV уже в России


Новую модель отличают высокие динамические характеристики. Он способен за 2 секунды разогнаться до скорости 100 км/ч из состояния полного покоя. Скорость набора высоты составляет 15 м/с, максимальная скорость снижения - 10 м/с. Максимальное время остановки в воздухе - около 16 минут (в безветренную погоду), максимальное расстояние полета - 16,8 км (в безветренную погоду). Дрон пригоден для полетов даже в экстремальную погоду, когда максимальная скорость ветра может достигать 49 км/ч, а диапазон рабочих температур от −10 до +40°C.

Новая модель дрона DJI с революционной системой управления FPV уже в России


Управление дроном осуществляется в очках виртуальной реальности с видом от первого лица (First person view). Такой режим обеспечивает сверхточный уровень контроля и точные реакции на высоких скоростях. Оператор получает непередаваемые ощущение от полетов в FPV-очках, сравнимые с преодолением притяжения и возможностью парения над землей.

Новая модель дрона DJI с революционной системой управления FPV уже в России


В комплект изделия входят дрон, очки виртуальной реальности V2 DJI FPV и обновленный эргономичный пульт управления DJI FPV. Отдельно можно приобрести контроллер с гироскопом, похожий на рукоятку управления истребителем. С его помощью можно контролировать крен и тангаж квадрокоптера путем естественных наклонов кисти руки.

Для управления дроном доступны три режима. Для съемок памятных моментов и обучения имеется режим N (Normal). Этот режим позволяет обнаруживать препятствия и выполнять другие функции безопасности, не переживая за опасности, которые могут подстерегать девайс.

Второй режим S (Sport) объединяет свободу полета в ручном режиме и простоту управления. Это первый шаг к экстриму. Третий режим М (Manual) раскрывает все возможности дрона и предоставляет уникальную степень контроля и съемки головокружительных кадров.

Новая модель дрона DJI с революционной системой управления FPV уже в России


Для съемки установлена камера с широким углом обзора в 150°. Запись видео в 4К и 60 кадр/сек, либо Full HD и 120 кадр/сек позволяет показать все детали. Имеется режим 4х-кратного замедления, который пригодится на предельных скоростях для съёмки максимально эффектных роликов. Стабилизация RockSteady и коррекция искажений позволяют получит видео профессионального уровня.

Передача видео с минимизацией искажений производится на скорости до 50 Мбит/с.



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