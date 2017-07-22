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AMD анонсировала серверные процессоры EPYC 7003 3-го поколения

15 марта 2021, 21:00




AMD объявила о выпуске новой линейки серверных процессоров EPYC (серия 7003) 3-го поколения, получивших кодовое наименование Milan. Они пришли на смену предыдущему поколению процессоров EPYC серии 7002 с кодовым наименованием Rome. Новые процессоры объединяют до 64 процессорных ядер новой микроархитектуры Zen 3 с обновленным аппаратным контроллером ввода-вывода.

AMD анонсировала серверные процессоры EPYC 7003 3-го поколения


По оценкам производителя, новые процессоры способны предложить значительно более высокую производительность и новые возможности безопасности по сравнению с моделями предыдущего поколения. Ядра Zen 3 обеспечивают рост IPC до 19%. Выросла также и тактовая частота, что дает дополнительную существенную прибавку к росту производительности на однопоточных операциях.

AMD анонсировала серверные процессоры EPYC 7003 3-го поколения


Значительный прирост в многопоточной вычислительной среде обеспечен за счет полной модернизации встроенной системы управления конвейерами вычислительных операций.

AMD анонсировала серверные процессоры EPYC 7003 3-го поколения


В новой сложной схеме работы процессора с микроархитектурой Zen 3 радикально изменена компоновка ядер. В новой схеме восемь процессорных ядер объединены в один процессорный модуль CCX (Core Complex), совместно использующий большой 32-мегабайтный кэш L3. Благодаря наличию такого огромного объема кэша L3, доступного для адресации из ядер процессора, значительно сокращаются задержки при выполнении многопоточных рабочих операций. На многокристальном модуле Milan содержится до восьми таких матриц. Они взаимодействуют с кристаллом централизованного серверного контроллера ввода-вывода (sIOD) по интерконнекту Infinity Fabric.

AMD анонсировала серверные процессоры EPYC 7003 3-го поколения


Контроллер ввода-вывода нового поколения sIOD в значительной степени сохранил свои функции по сравнению с предыдущим поколением. Он интегрирован внутри процессорного модуля и не использует отдельный чипсет. Достигается также повышение надежности работы. Коммуникационная часть контроллера sIOD представлена 128 линиями PCI-Express 4.0 и 8-канальной памятью DDR4.

AMD анонсировала серверные процессоры EPYC 7003 3-го поколения


Обновления коснулись и контроллера памяти. Для хранения памяти используется конструкция чередования (Interleaved memory), благодаря которой происходит компенсация относительно медленной скорости выборки памяти с произвольным доступом. Непрерывные операции чтения и записи в память используют каждый банк памяти по очереди, что приводит к более высокой пропускной способности из-за сокращения времени ожидания готовности банков памяти к операциям. Если контроллер в предыдущем поколении был способен осуществлять выборку по 4- и 8-канальной схеме, то теперь появился 6-канальный режим для доступа к чередующейся памяти.

AMD анонсировала серверные процессоры EPYC 7003 3-го поколения


Обновления коснулись также процессора безопасности, совмещенного с sIOD. В нем появились новые функции защиты виртуальных машин и новые формы безопасной виртуализации, в том числе Secure Nested Paging - технологии, предотвращающей получение несанкционированного доступа к защищенной памяти гостевой ВМ через взломанный гипервизор. Помимо этого AMD представила новый набор аппаратных средств усиления защиты от различных атак путем управления потоком выполняемых процессов.

AMD анонсировала серверные процессоры EPYC 7003 3-го поколения


Линейка новых серверных процессоров AMD серии EPYC 7003 включает 64-, 56-, 48-, 32-, 28-, 24-, 16- и 8-ядерные модели. Существует несколько моделей с одинаковым количеством ядер, но различающихся по другим характеристикам, например, по базовой тактовой частоте.

В таблице представлены модели процессоров EPYC серии 7003, их спецификация и цены при оптовой закупке.

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Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

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