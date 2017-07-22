Компания Transcend анонсировала MTE240S - высокопроизводительный твердотельный накопитель PCIe M.2 MTE240S для геймеров и создателей видео.
Это устройство в форм-факторе M.2-2280 относится к среднему классу и обеспечивает скорость чтения данных до 3800 Мбайт/с и записи до 3200 Мбайт/с. Для его производства применяется высококачественная флеш-память 3D NAND емкостью до 1 Тбайт, а для надежной работы установлен ультратонкий медный радиатор с графеновым покрытием, обеспечивающий надёжное хранение данных. Механизм динамического терморегулирования постоянно осуществляет контроль температуры, что позволяет повысить общую стабильность системы и продлить срок службы накопителя.
Помимо этого, MTE240S использует LDPC-кодирование, призванное обеспечить целостность данных. Наличие этих технологий помогает повысить безопасность и надёжность хранящейся информации, что очень важно для геймеров и создателей контента.
Transcend MTE240S оснащён новейшим интерфейсом PCIe Gen4 x4 и неназванным 4-канальным контроллером. Благодаря этому, значительно снижается время ожидания системы. Геймеры получат конкурентное преимущество, в то время как создатели видео смогут быстрее обрабатывать создаваемый ими контент.
Фирменное программное обеспечение SSD Scope, которое можно бесплатно загрузить с веб-сайта Transcend, было специально разработано для отслеживания состояния твердотельного накопителя. Входящие в него инструменты позволяют просматривать информацию о накопителе и о статусе S.M.A.R.T., запускать диагностическое сканирование, безопасно удалять данные, обновлять прошивку, включать TRIM, производить клонирование системы и выполнять другие подобные действия.
Transcend MTE240S доступен в вариантах емкостью 500 Гбайт и 1 Тбайт. Твердотельный накопитель может иметь ёмкость 500 ГБ и 1 ТБ. На накопитель распространяется 5-летняя ограниченная гарантия.
Модель на 500 Гбайт обеспечивает скорость последовательного чтения до 3800 Мбайт/с, последовательную запись до 2800 Мбайт/с, произвольное чтение 4K до 190 000 IOPS и до 540 000 IOPS при произвольную запись в режиме обработки 4K.
Вариант 1 Тбайт, с другой стороны, обеспечивает скорость последовательного чтения до 3800 Мбайт/с и до 3200 Мбайт/с последовательной записи; до 370 000 IOPS при произвольном чтении 4K и до 560 000 IOPS при произвольной записи 4K.
Transcend MTE240S емкостью 500 Гбайт имеет ресурс 850 TBW, а вариант накопителя на 1 Тбайт - 1700 TBW.