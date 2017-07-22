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Apple запустила рекламу Ceramic Shield для экрана iPhone 12

16 марта 2021, 11:13




Apple запустила видеорекламу керамического покрытия экрана iPhone 12, отмечая тем самым одно из самых выдающихся новшеств смартфона. Оно, похоже, до сих пор так и оставалось незамеченным многими потенциальными покупателями.

Серия iPhone 12 сильно отличается от своих предшественников с точки зрения дизайна. В телефонах используется более прочный материал корпуса, который обеспечивает намного более высокую прочность по сравнению с предшественниками.

Помимо серьёзного апгрейда аппаратной части, в iPhone 12 появились технологические новинки и в дизайне. Это сверхпрочное стекло для защиты дисплея, которое получило название Ceramic Shield.

Apple запустила рекламу Ceramic Shield для экрана iPhone 12


Как показала дальнейшая история, покупатели обратили внимание на корпус с точенными гранями, мощный процессор, поддержку сетей 5G, но стекло с керамическим покрытием оказалось непонятым сюрпризом, хотя во время анонса iPhone 12 и iPhone 12 Pro компания Apple уделила большое внимание переднему стеклу, заявив, что оно прочнее предшественника в 4 раза.

Если быть точным, стекло Ceramic Shield, используемое в iPhone 12, способно выдерживать в четыре раза более высокую нагрузку при падении, чем предшественники. Защита Ceramic Shield способна предотвратить или противостоять повреждению, наносимому песком, грязью, камнями и давлением воды.



Но для рынка это оказалось непонятным: почему Ceramic Shield лучше Corning Gorilla Glass 5. Чтобы исправить ситуацию, Apple выпустила дополнительный рекламный видеоролик, в котором демонстрируются примеры долговечности дисплея iPhone 12 с керамическим стеклом и многое другое.

Apple запустила рекламу Ceramic Shield для экрана iPhone 12




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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