Apple запустила видеорекламу керамического покрытия экрана iPhone 12, отмечая тем самым одно из самых выдающихся новшеств смартфона. Оно, похоже, до сих пор так и оставалось незамеченным многими потенциальными покупателями.
Серия iPhone 12 сильно отличается от своих предшественников с точки зрения дизайна. В телефонах используется более прочный материал корпуса, который обеспечивает намного более высокую прочность по сравнению с предшественниками.
Помимо серьёзного апгрейда аппаратной части, в iPhone 12 появились технологические новинки и в дизайне. Это сверхпрочное стекло для защиты дисплея, которое получило название Ceramic Shield.
Как показала дальнейшая история, покупатели обратили внимание на корпус с точенными гранями, мощный процессор, поддержку сетей 5G, но стекло с керамическим покрытием оказалось непонятым сюрпризом, хотя во время анонса iPhone 12 и iPhone 12 Pro компания Apple уделила большое внимание переднему стеклу, заявив, что оно прочнее предшественника в 4 раза.
Если быть точным, стекло Ceramic Shield, используемое в iPhone 12, способно выдерживать в четыре раза более высокую нагрузку при падении, чем предшественники. Защита Ceramic Shield способна предотвратить или противостоять повреждению, наносимому песком, грязью, камнями и давлением воды.
Но для рынка это оказалось непонятным: почему Ceramic Shield лучше Corning Gorilla Glass 5. Чтобы исправить ситуацию, Apple выпустила дополнительный рекламный видеоролик, в котором демонстрируются примеры долговечности дисплея iPhone 12 с керамическим стеклом и многое другое.
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