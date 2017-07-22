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Xiaomi запатентовала технологию раскрытия присутствия «Большого брата»

16 марта 2021, 12:51




Компания Xiaomi опубликовала новый патент, описывающий технологию противодействия подглядыванию в экран смартфона посторонними. Новая функция должна способствовать повышению защиты конфиденциальности данных, которые вводятся или просматриваются через телефон.

Согласно материалам, опубликованным после исследования патнета экспертами ITHome, Xiaomi предлагает использовать специальный, постоянно работающий селфи-датчик, который будет способен распознавать лица людей и подсчитывать их количество. Идея контроля состоит в подсчете лиц, попавших в поле зрения датчика, а также выявления лица, отличного от владельца смартфона.

Xiaomi запатентовала технологию раскрытия «Большого брата»


Если датчик видит по крайней мере одно лицо, то он не выдает предупреждающих сигналов. Но если датчик распознает на полученном изображении еще одно или больше лиц, то он может определить состояние, когда человек подглядывает за содержимым, выводимым через экран смартфона пользователя.

Очевидно, что такой датчик способен выявлять «чужое» лицо, а также оценивать «безопасное» расстояние, дальше которого не имеет смысла отслеживать посторонних. Предусмотрены ли такие функции в формуле патенте не сообщается.

Благодаря новой технологии, устройство способно обеспечить конфиденциальность, предотвращать просмотр и утечку конфиденциальных данных и файлов.

Xiaomi запатентовала технологию раскрытия «Большого брата»

К сожалению, в настоящее время неизвестно, действительно ли компания работает над внедрением новой технологии, или этот механизм является всего лишь концептом.



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