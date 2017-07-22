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AnTuTu обвинила руководство китайской компании Realme в обмане

16 марта 2021, 13:53




Китайская компания AnTuTu, разработчик одной из ведущих платформ для тестирования смартфонов, сделала официальное заявление, озаглавленное «борьба с фальсификацией». Компания обвинила китайскую Realme, производителя смартфона Realme GT, в предоставлении недостоверных данных о реальной производительности недавно выпущенной ими модели.

AnTuTu обвинила производителей Realme GT в подтасовке результатов тестов


Выпущенный 4 марта смартфон realme GT оснащен чипсетом последнего поколения Qualcomm Snapdragon 888, самой быстрой на сегодняшний день памятью LPDDR5 и встроенным хранилищем UFS 3.1. Он использует специальную систему охлаждения из нержавеющей стали VC Boost, которая обеспечивает не только высокий коэффициент рассеивания тепла, но и позволяет добиваться рекордной производительности.

В феврале, еще до выпуска новой модели, вице-президент Realme Сюй Ци опубликовал скриншот, где были отображены результаты проведенного тестирования смартфона Realme GT. Они наглядно демонстрировали, что телефон способен набрать 770 000 баллов в бенчмарке AnTuTu. Благодаря таким показателям, его можно было отнести к числу самых производительных смартфонов на чипсете Snapdragon 888.

Согласно предоставленным в феврале данным, тест был запущен на смартфоне с 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5, 256 Гбайт хранилища UFS 3.1, ОС Android 11, мобильной платформой Snapdragon 888 и экраном с частотой обновления 120 Гц.

AnTuTu обвинила производителей Realme GT в подтасовке результатов тестов AnTuTu обвинила производителей Realme GT в подтасовке результатов тестов AnTuTu обвинила производителей Realme GT в подтасовке результатов тестов

Данные Realme, которые в Antutu посчитали фальшивкой


В AnTuTu заявили, что получили от производителя данные тестирования модели в AnTuTu v8, согласно которым был получен рекордный результат порядка 750 000 баллов. realme GT заметно выделялся на фоне других представленных моделей смартфонов на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 888.

Однако позднее, после получения официальных данных от производителя, в AnTuTu провели собственное тестирование. Они обнаружили, что предоставленная оценка была серьезно завышена и оказалась получена «искусственным путем».

AnTuTu обвинила производителей Realme GT в подтасовке результатов тестов


В результате выявившегося «подлога» в AnTuTu заявили, что они удаляют упоминание модели Realme GT на своей платформе на три месяца. Устройство будет повторно включено в список через три месяца список, если компания Realme предпримет конструктивные шаги, предоставит объективные данные и больше не будет прибегать к практике «искусственного завышения». Если же этого не произойдет, то устройство будет удалено с платформы AnTuTu окончательно.



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