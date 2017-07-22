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Redmi объяснила преимущества бокового размещения датчика отпечатков в Redmi K40

16 марта 2021, 14:58




Китайская компания Redmi опубликовала официальное заявление, в котором объяснила, почему датчик отпечатков пальцев у последней серии смартфонов K40 расположен на торце корпуса смартфона, а не спереди или где-нибудь в другом месте.

Согласно опубликованному материалу, при разработке новых моделей принимались во внимание различные факторы, оказывающиеся влияние на выбор места размещения датчика отпечатков пальцев: эстетический вид устройства, его общий дизайн, скорость разблокировки и удобство применения.

Redmi объяснила преимущества бокового размещения датчика отпечатков пальца у серии K40

Датчик отпечатков пальца в смартфоне Redmi K40, выпущенном в феврале 2021 года


В смартфонах предыдущей серии Redmi K30, выпущенных в декабре 2019 года, также использовался боковой сканер отпечатков пальцев, но там было применено иное конструкционное решение. Для размещения датчика потребовалось вырезать небольшую область на торце телефона. Теперь при выпуске смартфонов новой линейки K40 было решено разместить датчик непосредственно на самой кнопке.

Redmi объяснила преимущества бокового размещения датчика отпечатков пальца у серии K40

Датчик отпечатков пальца в смартфоне Redmi K30, выпущенном в декабре 2019 года


Датчик отпечатков пальцев в серии K40 получил более крупные размеры. Этого удалось достичь благодаря размещению датчика на самой кнопке питания. Попутно удалось добиться более высокой конструктивной прочности и использовать высоту кнопки.

Благодаря изогнутой поверхности, разработчики смогли подобрать более удобные материалы для изготовления совмещенной с датчиком отпечатка пальца кнопки, а также повысить качество распознавания. Более того, удалось повысить скорость получения данных, что позволило дополнительно оптимизировать алгоритм распознавания и добиться быстрого и точного процесса разблокировки.

Redmi объяснила преимущества бокового размещения датчика отпечатков пальца у серии K40


Серия смартфонов Redmi K40 была запущена в продажу в феврале и является на сегодняшний день флагманской линейкой в продуктовом портфеле компании. В этих моделей используется чипсет Qualcomm Snapdragon 870/888.



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