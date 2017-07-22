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Apple готова рекламировать цифровые услуги по-новому

16 марта 2021, 16:53




Исследователи обнаружили внутри кода iOS 14.5 новый набор уведомлений, которые могут применяться для продвижения услуг по подписки. Пока нет официальной информации о предназначении обнаруженных уведомлений нового типа, но уже понятно, что они могут активироваться с помощью специальных NFC-меток.

О появлении подобного рода рекламных инструментов говорят уже давно. Но пока этот канал нет был стандартизирован. Обнаружение новых уведомлений в коде Apple подтолкнуло исследователей к предположению, что Apple планирует начать разработку нового «стандарта» путем пилотного проекта - внедрения новый способа обслуживания в собственных розничных магазинах Apple Store по всему миру.

Apple готова рекламировать цифровые услуги по-новому


Новый способ будет состоять в том, что человек при приближении к какой-либо NFC-метке - яркого значка или наклейки - будет открывать в своем телефоне домашнюю страницу рекламируемой службы подписки через соответствующее приложение. Информация будет передаваться через совместимый NFC-тег или путем сканирования QR-кода с определенным дополнительным обозначением.

При использовании NFC-меток в фирменных магазинах Apple, взаимодействие с ними может вызывать открытие приложения App Store для высвечивания предложений, например, игровой службы Apple Arcade или приложения Music для просмотра рекламируемых материалов от онлайн-службы Apple Music.

Apple готова рекламировать цифровые услуги по-новому


Особенность новой услуги состоит в том, что вместо прямого перенаправления пользователя в приложение, iOS будет показывать сначала настраиваемые уведомления. В них будет содержаться информация о предложении определенного контента, который будет доступен через соответствующую онлайн-службу.

Предположительно, новые возможности могут применяться для продвижения игр из Apple Arcade, фильмов и шоу из Apple TV+, избранных музыкальных композиций и плейлистов из Apple Music.

Если система обнаружит, что пользователь еще не подписан на услугу, то ему будет предложено пробовать ее в тестовом режиме.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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