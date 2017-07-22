РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Intel представила настольные процессоры Intel Core 11-го поколения

16 марта 2021, 19:32




Компания Intel представила новое семейство настольных процессоров Intel Core S 11-го поколения с кодовым наименованием Rocket Lake-S. Ее флагманская модель Intel Core i9-11900K может работать на высоких тактовых частотах, доходящих до 5,3 ГГц, которые раньше были доступны только оверклокерам. Новые возможности появились благодаря внедрению технологии Intel Thermal Velocity Boost. Она позволяет добиться высокой производительности, что заинтересует геймеров и энтузиастов. Добавление усовершенствованных инструментов и опций для гибкого разгона и настройки производительности будут интересны системным администраторам, а также энтузиастам.

intel настольные процессоры intel core 11-го поколения


В основе новых процессоров лежит микроархитектура Cypress Cove. Благодаря ей количество выполненных инструкций за такт возрастает до 19% по сравнению с предыдущим поколением. Новая интегрированная графика Intel UHD на базе архитектуры Intel Xe Graphics предоставляет расширенные мультимедийные и графические возможности. Они отличаются высокой частотой кадров и низкими задержками. Рост производительности при обработке графики может доходить до 50%.

intel настольные процессоры intel core 11-го поколения


Новая архитектура поддерживает технологию Intel Deep Learning Boost и набор инструкций Vector Neural Network, позволяющие ускорить ИИ-вывод и значительно повысить производительность в задачах глубокого машинного обучения.

Как уже было отмечено, новые настольные процессоры Intel Core 11-го поколения снабжены инструментами и функциями разгона. Для нового поколения процессоров доступен разгон памяти в реальном времени, что позволяет управлять тактовой частотой модулей DDR4 и получать расширенную поддержку разгона памяти на системных платах с наборами логики H570 и B560. Пользователям доступны также средства контроля диапазона напряжений для векторных регистров AVX2 и AVX-512. Полная переработка интегрированного контроллера памяти предоставляет более широкий диапазон для выбора таймингов и режима Gear 2 в дополнение к режиму Gear 1.

rkl_family_shot


Процессоры Intel Core 11-го поколения для настольных систем способны раскрыть богатый потенциал мультимедийных возможностей в приложениях. Это интересно и наглядно как для игр класса AAA, так и при стриминге в высоком разрешении.

intel настольные процессоры intel core 11-го поколения


Богатые возможности графики достигаются за счет поддержки скоростной памяти DDR4-3200 МГц и наличия 20 линий передачи данных PCIe 4.0. Применение технологии аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео Intel Quick Sync Video помогает ускорять обработку мультимедиа контента. Расширены средства поддержки мультимедийных форматов, включая декодирование 10-битного видео с кодеком AV1 и кодирования/декодирования 12-битного видео с кодеком HEVC. Есть сквозное (E2E, End-to-End) ускорение при обработке видео.

intel настольные процессоры intel core 11-го поколения


Как было отмечено, флагманским процессором новой линейки выступает модель Intel Core i9-11900K. Она обеспечивает высокую производительность, благодаря восьми ядрам с тактовой частотой до 5,3 ГГц и поддержке 16-поточных вычислений. В арсенале 16 Мбайт оптимизированной кэш-памяти Intel Smart Cache.

Процессоры Intel Core 11-го поколения для настольных ПК используют разблокированный множитель для поддержки скоростной оперативной памяти DDR4-3200. Это помогает добиться плавности в игровом процессе и обеспечить эффективную многозадачность. Расширенная поддержка дисплеев достигается благодаря наличию HDMI 2.0 и DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3). Из коммуникационного набора доступны Thunderbolt 4 и Intel Wi-Fi 6E, реализованные с помощью дискретных решений.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • AMD анонсировала серверные процессоры EPYC 7003 3-го поколения
  • Intel собирается раскрыть тайны новых серий процессоров Tiger Lake-H и Rocket Lake
  • Qualcomm ведет разработку производительного чипсета Snapdragon 8cx для ноутбуков
  • Анонс серверных процессоров AMD EPYC ('Milan') намечен на 15 марта
  • Intel раскрыла планы развития микроархитектур: Alder Lake -> Meteor Lake -> Lunar Lake

    • следующая новость
    Philips представил две новые серии сенсорных мониторов: B1TC и B1TFL

    предыдущая новость
    Apple готова рекламировать цифровые услуги по-новому

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка Обзор игровой мыши SteelSeries Sensei Ten: склонитесь перед мастером Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучший процессорный кулер Главные новости за неделю Лучший блок питания Обзор игровой мыши SteelSeries Sensei Ten Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    16 марта, 2021

    Cooler Master анонсировал инновационный корпус MasterFrame 700 открытого типа

    Philips представил две новые серии сенсорных мониторов: B1TC и B1TFL

    Intel представила настольные процессоры Intel Core 11-го поколения

    Apple готова рекламировать цифровые услуги по-новому

    Redmi объяснила преимущества бокового размещения датчика отпечатков в Redmi K40

    AnTuTu обвинила руководство китайской компании Realme в обмане

    Xiaomi запатентовала технологию раскрытия присутствия «Большого брата»

    Apple запустила рекламу Ceramic Shield для экрана iPhone 12

    Transcend представила SSD-накопитель MTE240S PCIe Gen4 M.2 NVMe для геймеров

    15 марта, 2021

    AMD анонсировала серверные процессоры EPYC 7003 3-го поколения

    Новая модель дрона DJI с революционной системой управления FPV уже в России

    Intel собирается раскрыть тайны новых серий процессоров Tiger Lake-H и Rocket Lake

    Финал Евразийских игр Huawei Cup состоится 26 марта

    GIGABYTE выпустила материнскую плату Z590 AORUS Tachyon для «космического» разгона

    Intel Xe HPG не будет уступать видеоускорителям Big Navi и Ampere

    Chuwi Hi10 Go станет первым в мире гибридным планшетом с процессором JasperLake

    HTC выпустила 6,5-дюймовый смартфон Wildfire E3 эксклюзивно для России

    14 марта, 2021

    AMD Radeon RX 6700 XT быстрее предшественницы на 32% по тестам Ashes of the Singularity

    Беспроводной микрофон ECB-W2BT позволяет записывать на дистанции до 200 м

    12 марта, 2021

    be quiet! выпустил процессорный кулер Pure Rock Slim 2 и SSD-радиаторы MC1 и MC1 Pro M.2

    ССЫЛКИ