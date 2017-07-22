Компания Intel представила новое семейство настольных процессоров Intel Core S 11-го поколения с кодовым наименованием Rocket Lake-S. Ее флагманская модель Intel Core i9-11900K может работать на высоких тактовых частотах, доходящих до 5,3 ГГц, которые раньше были доступны только оверклокерам. Новые возможности появились благодаря внедрению технологии Intel Thermal Velocity Boost. Она позволяет добиться высокой производительности, что заинтересует геймеров и энтузиастов. Добавление усовершенствованных инструментов и опций для гибкого разгона и настройки производительности будут интересны системным администраторам, а также энтузиастам.
В основе новых процессоров лежит микроархитектура Cypress Cove. Благодаря ей количество выполненных инструкций за такт возрастает до 19% по сравнению с предыдущим поколением. Новая интегрированная графика Intel UHD на базе архитектуры Intel Xe Graphics предоставляет расширенные мультимедийные и графические возможности. Они отличаются высокой частотой кадров и низкими задержками. Рост производительности при обработке графики может доходить до 50%.
Новая архитектура поддерживает технологию Intel Deep Learning Boost и набор инструкций Vector Neural Network, позволяющие ускорить ИИ-вывод и значительно повысить производительность в задачах глубокого машинного обучения.
Как уже было отмечено, новые настольные процессоры Intel Core 11-го поколения снабжены инструментами и функциями разгона. Для нового поколения процессоров доступен разгон памяти в реальном времени, что позволяет управлять тактовой частотой модулей DDR4 и получать расширенную поддержку разгона памяти на системных платах с наборами логики H570 и B560. Пользователям доступны также средства контроля диапазона напряжений для векторных регистров AVX2 и AVX-512. Полная переработка интегрированного контроллера памяти предоставляет более широкий диапазон для выбора таймингов и режима Gear 2 в дополнение к режиму Gear 1.
Процессоры Intel Core 11-го поколения для настольных систем способны раскрыть богатый потенциал мультимедийных возможностей в приложениях. Это интересно и наглядно как для игр класса AAA, так и при стриминге в высоком разрешении.
Богатые возможности графики достигаются за счет поддержки скоростной памяти DDR4-3200 МГц и наличия 20 линий передачи данных PCIe 4.0. Применение технологии аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео Intel Quick Sync Video помогает ускорять обработку мультимедиа контента. Расширены средства поддержки мультимедийных форматов, включая декодирование 10-битного видео с кодеком AV1 и кодирования/декодирования 12-битного видео с кодеком HEVC. Есть сквозное (E2E, End-to-End) ускорение при обработке видео.
Как было отмечено, флагманским процессором новой линейки выступает модель Intel Core i9-11900K. Она обеспечивает высокую производительность, благодаря восьми ядрам с тактовой частотой до 5,3 ГГц и поддержке 16-поточных вычислений. В арсенале 16 Мбайт оптимизированной кэш-памяти Intel Smart Cache.
Процессоры Intel Core 11-го поколения для настольных ПК используют разблокированный множитель для поддержки скоростной оперативной памяти DDR4-3200. Это помогает добиться плавности в игровом процессе и обеспечить эффективную многозадачность. Расширенная поддержка дисплеев достигается благодаря наличию HDMI 2.0 и DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3). Из коммуникационного набора доступны Thunderbolt 4 и Intel Wi-Fi 6E, реализованные с помощью дискретных решений.
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