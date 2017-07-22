Компания Philips анонсировала две новые линейки сенсорных дисплеев. Первая линейка - настольные мониторы In-cell Touch (серия B1TC) для продуктивной работы, обеспечивающие удобный и быстрый отклик; вторая линейка - интерактивные дисплеи Open Frames Touch (серия B1TFL) для оснащения информационных пунктов и точек самообслуживания, которые могут использоваться по различным сценариям широкой публикой.
Новые сенсорные мониторы обладают кроссплатформенной совместимостью и могут работать совместно с Windows, Android и Linux.
Удобство применения моделей Open Frame состоит в свободе выбора ориентации - альбомной или портретной. Их отличает тонкая конструкция и отсутствие рамок с трёх сторон. Все модели оборудованы Z-образной подставкой с двумя шарнирами SmartStand, положение которой настраивается пользователем и помогает ему добиваться производительности в работе и комфорта. Благодаря креплению VESA, мониторы можно крепить к любой вертикальной поверхности, например, к стене.
Особое внимание уделено сертификации моделей. Philips гарантирует необходимый уровень качества и защиты, в том числе при активном и иногда небрежном применении.
Монитор 242B1TC
Настольные сенсорные мониторы серии B1TC
Линейка настольных сенсорных мониторов B1TC состоит из двух моделей: 23,8-дюймового монитора 242B1TC и 21,5-дюймовой модели 222B1TC.
Обе модели созданы по проекционно-ёмкостной сенсорной технологии. Благодаря технологии Advanced In-cell Touch, они обеспечивают высокий коэффициент пропускания и быстрый отклик. Мгновенная реакция достигается даже при одновременном 10-точечном касании. Серия B1TC оснащена разъёмами VGA, HDMI и DisplayPort, а также тремя USB-A 3.1 (один из них с быстрой зарядкой).
Благодаря технологии In-cell, мониторы получились тонкими. Рамки отсутствуют с трёх сторон. Устройство оборудовано IPS-панелью с разрешением Full HD и отличается широкими углами обзора. Есть антибликовое покрытие.
Модели этой серии отличаются естественной реакцией на прикосновение; она получается плавной и быстрой.
Монитор 242B1TC
Для использования монитора в работе, обучении или в личных целях линейка B1TC оснащена режимом LowBlue, технологиями Flicker-Free и EasyRead. Они обеспечивают удобный просмотр, сравнимый по комфорту с чтением с бумаги.
Устройства сертифицированы по стандартам ES, TCO, EPEAT, TUV и TUV Eye Comfort.
Интерактивные дисплеи Open Frames Touch (серия B1TFL) для оснащения информационных пунктов и точек самообслуживания
Новая линейка интерактивных дисплеев Open Frames Touch (серия B1TFL) состоит из четырёх моделей: 23,8-дюймовой модели 242B1TFL, 21,5-дюймовой модели 222B1TFL, 17-дюймовой модели 172B1TFL и 15-дюймовой модели 152B1TFL.
Все названные модели оснащены проекционно-ёмкостной сенсорной технологией (P-Cap), которая обеспечивает плавное реагирование на касание при условии одновременного участия до десяти пальцев. Каксания допустимы как открытой рыкой, так и в перчатках. Благодаря такой универсальности, панели этой серии подходят для использования в общественных местах.
Вторая отличительная особенность -- присутствие защитного стекла, полностью покрывающего лицевую панель. Оно устойчиво к царапинам уровня 7H и обеспечивает безопасность и надёжность при использовании. Предусмотрена лёгкость очистки или дезинфекции при эксплуатации как в помещении, так и на улице.
Дисплеи отличаются повышенной яркостью: от 350 нит (Philips 242B1TFL) до 450 нит (Philips 152B1TFL), имеют антибликовое покрытие. Это позволяет применять их при ярком освещении или ярком солнечном свете.
Поскольку условия эксплуатации строго неопределены, все четыре модели имеют степень защиты IP65 (только спереди) и боковые уплотнения из пеноматериала для защиты от воды и пыли. Устройства способны функционировать круглосуточно.
Серия B1TFL оснащена разъёмами VGA, DVI, HDMI и DisplayPort, а также встроенным USB-концентратором (2x USB-A 3.1) для подключения дополнительного оборудования и устройств питания. Модели Philips B1TFL обладают всеми основными сертификатами по безопасности, в том числе электробезопасности, а также сертифицирована по стандарту EMI Class B.
Цены на новые настольные мониторы In-cell Touch (серия B1TC) и интерактивные дисплеи Open Frames Touch (серия B1TFL)
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