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Philips представил две новые серии сенсорных мониторов: B1TC и B1TFL

16 марта 2021, 21:20




Компания Philips анонсировала две новые линейки сенсорных дисплеев. Первая линейка - настольные мониторы In-cell Touch (серия B1TC) для продуктивной работы, обеспечивающие удобный и быстрый отклик; вторая линейка - интерактивные дисплеи Open Frames Touch (серия B1TFL) для оснащения информационных пунктов и точек самообслуживания, которые могут использоваться по различным сценариям широкой публикой.

Новые сенсорные мониторы обладают кроссплатформенной совместимостью и могут работать совместно с Windows, Android и Linux.

Удобство применения моделей Open Frame состоит в свободе выбора ориентации - альбомной или портретной. Их отличает тонкая конструкция и отсутствие рамок с трёх сторон. Все модели оборудованы Z-образной подставкой с двумя шарнирами SmartStand, положение которой настраивается пользователем и помогает ему добиваться производительности в работе и комфорта. Благодаря креплению VESA, мониторы можно крепить к любой вертикальной поверхности, например, к стене.

Особое внимание уделено сертификации моделей. Philips гарантирует необходимый уровень качества и защиты, в том числе при активном и иногда небрежном применении.

Монитор 242B1TC

Монитор 242B1TC


Настольные сенсорные мониторы серии B1TC

Линейка настольных сенсорных мониторов B1TC состоит из двух моделей: 23,8-дюймового монитора 242B1TC и 21,5-дюймовой модели 222B1TC.

Обе модели созданы по проекционно-ёмкостной сенсорной технологии. Благодаря технологии Advanced In-cell Touch, они обеспечивают высокий коэффициент пропускания и быстрый отклик. Мгновенная реакция достигается даже при одновременном 10-точечном касании. Серия B1TC оснащена разъёмами VGA, HDMI и DisplayPort, а также тремя USB-A 3.1 (один из них с быстрой зарядкой).

Благодаря технологии In-cell, мониторы получились тонкими. Рамки отсутствуют с трёх сторон. Устройство оборудовано IPS-панелью с разрешением Full HD и отличается широкими углами обзора. Есть антибликовое покрытие.

Модели этой серии отличаются естественной реакцией на прикосновение; она получается плавной и быстрой.

Монитор 242B1TC

Монитор 242B1TC


Для использования монитора в работе, обучении или в личных целях линейка B1TC оснащена режимом LowBlue, технологиями Flicker-Free и EasyRead. Они обеспечивают удобный просмотр, сравнимый по комфорту с чтением с бумаги.

Устройства сертифицированы по стандартам ES, TCO, EPEAT, TUV и TUV Eye Comfort.

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Интерактивные дисплеи Open Frames Touch (серия B1TFL) для оснащения информационных пунктов и точек самообслуживания

Новая линейка интерактивных дисплеев Open Frames Touch (серия B1TFL) состоит из четырёх моделей: 23,8-дюймовой модели 242B1TFL, 21,5-дюймовой модели 222B1TFL, 17-дюймовой модели 172B1TFL и 15-дюймовой модели 152B1TFL.

Все названные модели оснащены проекционно-ёмкостной сенсорной технологией (P-Cap), которая обеспечивает плавное реагирование на касание при условии одновременного участия до десяти пальцев. Каксания допустимы как открытой рыкой, так и в перчатках. Благодаря такой универсальности, панели этой серии подходят для использования в общественных местах.

Вторая отличительная особенность -- присутствие защитного стекла, полностью покрывающего лицевую панель. Оно устойчиво к царапинам уровня 7H и обеспечивает безопасность и надёжность при использовании. Предусмотрена лёгкость очистки или дезинфекции при эксплуатации как в помещении, так и на улице.

Дисплеи отличаются повышенной яркостью: от 350 нит (Philips 242B1TFL) до 450 нит (Philips 152B1TFL), имеют антибликовое покрытие. Это позволяет применять их при ярком освещении или ярком солнечном свете.

152b1tfl_01_ims_tr


Поскольку условия эксплуатации строго неопределены, все четыре модели имеют степень защиты IP65 (только спереди) и боковые уплотнения из пеноматериала для защиты от воды и пыли. Устройства способны функционировать круглосуточно.

Серия B1TFL оснащена разъёмами VGA, DVI, HDMI и DisplayPort, а также встроенным USB-концентратором (2x USB-A 3.1) для подключения дополнительного оборудования и устройств питания. Модели Philips B1TFL обладают всеми основными сертификатами по безопасности, в том числе электробезопасности, а также сертифицирована по стандарту EMI Class B.

Цены на новые настольные мониторы In-cell Touch (серия B1TC) и интерактивные дисплеи Open Frames Touch (серия B1TFL)
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Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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