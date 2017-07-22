Тайваньская частная корпорация Cooler Master, выпускающая компьютерные комплектующие с 1992 года и специализирующаяся на производстве компьютерных корпусов, блоков питания, кулеров, игровой периферии и других комплектующих, представила в России инновационный и необычный по дизайну компьютерный корпус MasterFrame 700.
По сути, взамен классического «ящика» компания предложила использовать в качестве корпуса открытую, настраиваемую раму, позволяющую осуществлять крепеж комплектующих. Она может служить открытым корпусом.
Такой подход для выстраивания компьютера любого типа способен заинтересовать геймеров, компьютерных энтузиастов и даже дизайнеров современных интерьеров. При работе системы хорошо видны внутренние компоненты через панорамное закаленное стекло. Но даже этим не ограничиваются возможности инновации. MasterFrame 700 может также эффективно применяться как испытательный стенд, гибкий для настройки и компоновки.
Говоря об энтузиастах разгона и гейминга, Cooler Master предлагает использовать им MasterFrame 700 для экспериментов с водяным охлаждением, тестирования оборудования на лету. Возможности настройки ограничены только воображением пользователя, считают в Cooler Master.
Конструкция MasterFrame 700 состоит из трех частей. Основу составляет полнофункциональный лоток для материнской платы. К нему крепятся два боковых крыла с помощью специально разработанных фрикционных шарнира. Четыре шарнира удерживают боковые крылья на лотке материнской платы, обеспечивая полный диапазон движения во время сборки и их устойчивость. При использовании кастомизированных систем водяного охлаждения механизм также будет хорошо виден.
Шасси позволяют легко устанавливать негабаритные компоненты. Крылья складываются вперед и стабилизируются резиновыми ножками. В режиме открытого корпуса MasterFrame 700 стоит вертикально и демонстрирует компоненты, расположенные за его панорамным экраном.
У корпуса MasterFrame 700 есть специальный режим тестового стенда. При такой конфигурации боковые крылья откидываются вниз, обеспечивая доступ потоков воздуха к компонентам, требующим охлаждения. На крыльях могут размещаться радиаторы с тремя вентиляторами и другие аксессуары. Возможности монтажа допускают установку 3 радиаторов по 360 мм.
MasterFrame 700 появится в продаже в июне по ориентировочной цене 210 долларов (15 300 руб.).