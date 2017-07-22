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AMD выпустила серию мобильных процессоров Ryzen PRO 5000 для бизнес-ноутбуков

17 марта 2021, 08:09




Компания AMD представила новые мобильные процессоры Ryzen PRO на базе архитектуры Zen 3. Они предназначены для бизнес-ноутбуков премиум-класса, обеспечивая «самую высокую на сегодняшний день производительность и эффективность для работы в дистанционном режиме». Улучшения касаются таких направлений, как использование унифицированного кэша L3, изготавливаемого в виде монолитного модуля объемом 16 Мбайт, а не сдвоенной системы 4+4 Мбайт, как было в моделях прошлого поколения.

AMD запустил новую серию мобильных процессоров Ryzen PRO 5000 для бизнес-ноутбуков


Благодаря переходу на улучшенные ядра Cezanne, новые процессоры Ryzen PRO обеспечивают прирост IPC до 19% по сравнению с Zen 2. По проведенным AMD тестам многопоточной производительности новые процессоры превосходят конкурентов «до 57%».

Обновленная линейка представлена моделями Ryzen 7 PRO 5850U, 5 PRO 5650U и 3 PRO 5450U с конфигурациями ядер/потоков 8/16, 6/12 и 4/8, соответственно. Тактовые скорости охватывают диапазоны от 1,9 до 4,6 ГГц, от 2,3 до 4,2 ГГц и от 2,6 до 4,0 ГГц, что предоставляет потребителям широкий выбор для решения своих прикладных задач. Новые чипсеты производятся на базе 7-нм техпроцесса и имеют TDP 15 Вт.

AMD запустил новую серию мобильных процессоров Ryzen PRO 5000 для бизнес-ноутбуков


По оценкам AMD, пользователи могут рассчитывать на значительный скачок производительности по сравнению с предшественниками серии 4000. Новый флагман Ryzen 7 PRO превзошел Intel Core i7-1185G7 в многоядерных тестах PassMark 10 и Cinebench R20 на 65% (хотя он и проиграл своему сопернику Intel в одноядерной производительности на 3%). Кроме того, Ryzen 7 PRO 5850U выигрывает в различных интегральных тестах (например, PassMark 10).

Сокращены задержки при открытии приложений, повышена производительность в некоторых задачах MS Office. Эти оценки наиболее интересны бизнес-клиентам. По данным AMD, модель 5850U оказалась «на 10% быстрее», чем i7, при одновременном запуске приложений Word и при вызове Zoom в сеансе на 49 человек.

AMD запустил новую серию мобильных процессоров Ryzen PRO 5000 для бизнес-ноутбуков


При такой мощной рекламной поддержке неудивительно, что ряд крупных вендоров, выпускающих ноутбуки, уже выбрали новую серию мобильных процессоров Ryzen PRO для своих тонких и легких бизнес-устройств следующего поколения. Например, HP заявила о намерении включить его в свой будущий EliteBook 845 G8, а также в Probooks Aero 635 G2 и X360 435 G8.

Сообщается, что Lenovo ThinkBooks 14S и 16P также будут поставляться с Ryzen PRO 5000, не говоря уже о ThinkPad T14s.



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