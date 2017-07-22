В этом году ZTE намерена выпустить флагманский смартфон Axon 30 Pro, оснастив его датчиком с невероятно большим разрешением 200 Мп. Эти слухи разнеслись по сети еще в январе, но до сих пор неясно, когда будет выпущен новый смартфон. Известно лишь то, что он уже прошел сертификацию в Eurasian Economic Commission (EEC), т.е. его выпуск не за горами.
Новый смартфон, по слухам, будет наделен множеством разных инновационных функций. Например, он получит встроенную в дисплей селфи-камеру второго поколения. Сам дисплей будет иметь значительные размеры - 6,92 дюйма. Его разрешение составит FHD+ или QHD+.
Позднее стало известно, что феноменально сильный «объектив» будущего флагмана ZTE будет выстроен на основе нового сенсора Samsung S5KGND с разрешением 200 Мп, матрицей 1/1,37" и размером пикселя 1,28 мкм. Он использует сигнальный процессор Spectra 580 ISP, требующий для своего управления Snapdragon 888. Он содержит три ядра ISP Kryo 680, обеспечивающие скорость обработки до 2,7 млрд пикселей в секунду. Съемка может вестись в экстремально темных условиях, предусмотрен захват видео с разрешением 4K HDR и создание 10-битных снимков.
По другим слухам, новый сенсор использует технологию объединения пикселей по схеме «4-в-1». Имеется также поддержка объединения пикселей по схеме «16-в-1».
Но опубликованный ZTE постер идет вразрез с предыдущими слухами о будущем флагмане ZTE. В сети появился официальный баннер, где указано, что ZTE Axon 30 Pro оснастят тремя камерами по 64 Мп.
После публикации этой информации в сети появилось множество комментариев. Многих интересовало, как работать с таким «мощнейшим» набором сенсоров, как управлять ими. У многих возник вопрос, насколько хорош Axon 30 Pro, его аппаратная начинка.
Теперь стало ясно, что помимо основной камеры на 64 Мп, ZTE намерен предоставить телеобъектив на 64 Мп, как и у Galaxy S21+ 5G, и третий 64-Мп сенсор со сверхширокоугольной оптикой.
В наши дни уже многие флагманские телефоны имеют более одной основной камеры. К их числу относятся такие модели, как Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, OnePlus 8 Pro, Mi 10 Ultra и Find X3 Pro. Эти аппараты оснащены несколькими высококлассными камерами, но Axon 30 Pro делает шаг вперед. Он будет поставляться с ТРЕМЯ 64-мегапиксельными сенсорами.
Ожидается, что телефон будет оснащен чипсетом Snapdragon 888, AMOLED-дисплеем, быстрой зарядкой мощностью 55 Вт и операционной системой Android 11.
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