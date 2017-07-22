Как сообщает издание Tampa Bay Times, подросток из Флориды Грэм Иван Кларк, который был назван «идейным вдохновителем» преступного взлома ряда учетных записей Twitter в июле 2020 года, признал свою вину. С учетом сотрудничества со следствием, его срок тюремного заключения был сокращен до трех лет, хотя государственный обвинитель требовал наказать виновного на срок не менее 10 лет.
Грэм Иван Кларк вместе с двумя другими подростками был обвинен во взломе многочисленных Twitter-аккаунтов. Следствие насчитало около 130 взломанных Twitter-аккаунтов известных компаний и частных лиц. Взлом производился с целью вымогательства биткоинов. К моменту, когда Twitter сумел прекратить атаку, Кларку удалось получить выкуп на общую сумму «более 100 000 долларов».
Среди пострадавших, чей официальный аккаунт был взломан, называют компанию Apple, генерального директора Tesla Илона Маска, бывшего президента США Барака Обаму, бывшего генерального директора Microsoft Билла Гейтса, генерального директора Amazon Джеффа Безоса и нынешнего президента США Джо Байдена.
Обвинение Кларку выносил государственный обвинитель. За признание своей вины Кларк получил наказание в виде лишения свободы только на три года и три года условно. Поскольку на момент совершения преступления Кларку было всего 17 лет, он осужден как «молодой преступник» и имеет право отбыть часть своего тюремного заключения в учебном лагере военного типа.
В течение всего срока отбывания наказания Кларку будет запрещено пользоваться компьютерами без разрешения и надзора со стороны правоохранительных органов.
После совершенного взлома компания Twitter провела внутреннее расследование и обнаружила, что главной мишенью хакеров были сотрудники компании. Они вызывали их на беседу по телефону, проводя «телефонную фишинг-атаку» по следующей схеме: сотрудники Twitter вводились в заблуждение, будто они разговаривают с другими сотрудниками компании. Это позволило хакерам получить доступ к внутренним инструментам управления Twitter.
Помимо Кларка, по делу проходят также два участника «преступной группы» - Mason "Chaewon" Sheppard из Великобритании и Nima "Rolex" Fazeli. Кларк подружился с ними через социальный форум OGUsers. Им также грозит тюремное заключение.
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