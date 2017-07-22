Председатель Foxconn Лю Янг-уэй заявил в Тайбэе (Тайвань), что компания намерена использовать завод Foxconn в США (шт. Висконсин) для выпускакомплектующих для электромобилей. Такой выбор обусловлен тем, что рядом имеется вся инфраструктура для производства электромобилей, а сам завод Foxconn в Висконсине расположен недалеко от традиционного производства транспортных средств в США.
Лю Янг-уэй подчеркнул, что Foxconn может производить основную автомобильную электронику, которая является важнейшими компонентами производства электромобилей. Председатель Foxconn добавил, что компания будет инвестировать около 354 миллионов долларов в год в течение следующих трех лет, поскольку она продолжает определять новые возможности для бизнеса, включая производство электромобилей.
Завод в Висконсине стоимостью более 10 миллиардов долларов был открыт в 2017 году во время президентства Дональда Трампа. Изначально он проектировался для производства современных широкоформатных дисплеев для телевизоров. Foxconn также намеревался заниматься производством жидкокристаллических панелей для дисплеев, выпускать комплектующие для серверов.
В частности, в ноябре 2020 года Foxconn обещала наладить выпуск на заводе в Висконсине комплектующих и серверов для оснащения ИТ-мощностей Google.
Foxconn является ведущим в мире контрактным поставщиком электроники. Тайваньская компания является крупным поставщиком Apple и считается основным производителем Apple iPhone.
Однако в настоящее время Foxconn борется с убытками, вызванными недостаточной загрузкой завода в Висконсине. Компания серьезно обдумывает планы по созданию еще одного завода в Мексике в качестве альтернативы, если планы по строительству завода в Висконсине не будут реализованы.
Еще неизвестно, насколько твердым является решение компании по началу производства электромобилей. Неизвестно также, связан ли шаг Foxconn с планами Apple по производству собственного электромобиля.