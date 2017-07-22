Пользователь JamHamster, известный ИТ-умелец, упражняющийся в «переобувании» одноплатных компьютеров Raspberry Pi и делающий из них разного рода интересные штучки, показал свой новый проект. Это - миниатюрный компьютер Raspberry Pi Zero, уложенный внутри магнитофонной кассеты из 1980-х. Анонс и демонстрация готового образца были проведены в Reddit и быстро набрали 2,5 тысячи положительных откликов.
Реализовать замысел, как оказалось, было непросто. Автору пришлось спилить некоторые внутренние стойки, а также пробить новые отверстия, чтобы упаковать миниатюрный одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero внутри кассеты.
Когда утомительная подготовительная часть была завершена, Джам провел тестирование собранного устройства.
В первом тесте было обнаружено, что Pi Zero зависает примерно на 26-секундном интервале загрузки. Проблемой стал нагрев и отсутствие отвода тепла от платы. Чтобы устранить препятствие, пришлось внести коррективы в процесс загрузки.
Джам воспользовался блестящей частью кассетной ленты и сделал из нее подобие радиатора. После нескольких дальнейших попыток ему удалось добиться загрузки. Ее время сократилось до 17 секунд, все заработало.
После окончательной сборки и последующего тюнинга новый компьтер выглядит весьма эффектно.
Джам показал также, что его Raspberry Pi можно подключить к мини-дисплею. Есть снимок экрана при работе нового компьютера.