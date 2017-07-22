РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Raspberry Pi Zero уместился внутри магнитофонной кассеты

17 марта 2021, 15:36




Пользователь JamHamster, известный ИТ-умелец, упражняющийся в «переобувании» одноплатных компьютеров Raspberry Pi и делающий из них разного рода интересные штучки, показал свой новый проект. Это - миниатюрный компьютер Raspberry Pi Zero, уложенный внутри магнитофонной кассеты из 1980-х. Анонс и демонстрация готового образца были проведены в Reddit и быстро набрали 2,5 тысячи положительных откликов.

Raspberry Pi Zero уместился внутри магнитофонной кассеты


Реализовать замысел, как оказалось, было непросто. Автору пришлось спилить некоторые внутренние стойки, а также пробить новые отверстия, чтобы упаковать миниатюрный одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero внутри кассеты.

Raspberry Pi Zero уместился внутри магнитофонной кассеты


Когда утомительная подготовительная часть была завершена, Джам провел тестирование собранного устройства.

Raspberry Pi Zero уместился внутри магнитофонной кассеты


В первом тесте было обнаружено, что Pi Zero зависает примерно на 26-секундном интервале загрузки. Проблемой стал нагрев и отсутствие отвода тепла от платы. Чтобы устранить препятствие, пришлось внести коррективы в процесс загрузки.

Джам воспользовался блестящей частью кассетной ленты и сделал из нее подобие радиатора. После нескольких дальнейших попыток ему удалось добиться загрузки. Ее время сократилось до 17 секунд, все заработало.

После окончательной сборки и последующего тюнинга новый компьтер выглядит весьма эффектно.

Raspberry Pi Zero уместился внутри магнитофонной кассеты


Джам показал также, что его Raspberry Pi можно подключить к мини-дисплею. Есть снимок экрана при работе нового компьютера.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100". Что выбрать в качестве основы для платформы Intel NUC: готовый комплект с «родным» корпусом разработки Intel или отдельный модуль Intel NUC Compute Element в сочетании с более доступной альтернативой в лице корпуса Cooler Master NC100, позволяющей при этом разместить более мощные компоненты? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100".


Читайте также:

  • Cooler Master анонсировал инновационный корпус MasterFrame 700 открытого типа
  • be quiet! выпустил процессорный кулер Pure Rock Slim 2 и SSD-радиаторы MC1 и MC1 Pro M.2
  • Thermalright обновил процессорный кулер до Venomous Plus взамен 10-летнего ветерана Venomous X
  • Дизайн корпуса Fractal Meshify 2 Compact отражает стильную угловую асимметрию и скандинавское качество
  • Корпус Turemetal UP10: «горячая» видеокарта RTX 3080 может заработать даже при пассивном охлаждении

    • предыдущая новость
    Foxconn намерен выпускать в США электронику для электромобилей

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка Обзор игровой мыши SteelSeries Sensei Ten: склонитесь перед мастером
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучший процессорный кулер Главные новости за неделю Лучший блок питания Обзор игровой мыши SteelSeries Sensei Ten
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    17 марта, 2021

    Raspberry Pi Zero уместился внутри магнитофонной кассеты

    Foxconn намерен выпускать в США электронику для электромобилей

    Подросток из Флориды проведет три года в тюрьме за взлом Twitter-аккаунтов Apple, Б.Гейтса, Д.Байдена и др.

    ZTE Axon 30 Pro будет оснащен тремя 64-Мп камерами на базе сенсора ISOCELL S5KGND

    AMD выпустила серию мобильных процессоров Ryzen PRO 5000 для бизнес-ноутбуков

    16 марта, 2021

    Cooler Master анонсировал инновационный корпус MasterFrame 700 открытого типа

    Philips представил две новые серии сенсорных мониторов: B1TC и B1TFL

    Intel представила настольные процессоры Intel Core 11-го поколения

    Apple готова рекламировать цифровые услуги по-новому

    Redmi объяснила преимущества бокового размещения датчика отпечатков в Redmi K40

    AnTuTu обвинила руководство китайской компании Realme в обмане

    Xiaomi запатентовала технологию раскрытия присутствия «Большого брата»

    Apple запустила рекламу Ceramic Shield для экрана iPhone 12

    Transcend представила SSD-накопитель MTE240S PCIe Gen4 M.2 NVMe для геймеров

    15 марта, 2021

    AMD анонсировала серверные процессоры EPYC 7003 3-го поколения

    Новая модель дрона DJI с революционной системой управления FPV уже в России

    Intel собирается раскрыть тайны новых серий процессоров Tiger Lake-H и Rocket Lake

    Финал Евразийских игр Huawei Cup состоится 26 марта

    GIGABYTE выпустила материнскую плату Z590 AORUS Tachyon для «космического» разгона

    Intel Xe HPG не будет уступать видеоускорителям Big Navi и Ampere

    ССЫЛКИ