Каждый год в третьем квартале компания Samsung выпускает новую модель премиального смартфона Galaxy Note. В этом году многое сломалось в бизнесе разных компаний. На очереди - новая проблема.
Во время проведения годового собрания акционеров в Сувоне (Южная Корея) генеральный со-директор Samsung Дон-Джин Ко (Dong-jin Koh) сообщил инвесторам, что компания не планирует выпускать новый Galaxy Note в 2021 году.
Причиной неожиданного решения назван «серьезный дисбаланс», который возник в полупроводниковой отрасли во всем мире, в частности, при производстве процессоров. Оказалось, что спрос на чипы выше, чем доступное предложение, поэтому компании, выпускающие готовые изделия, вынуждены пересматривать планы по выводу на рынок новых продуктов.
Ко Дон-джин отметил, что модельный ряд Galaxy Note имеет множество поклонников на рынке, и компания развивает эту линейку уже на протяжении последних 10 лет. Он заявил, что Samsung готова придерживаться плана выпуска новых продуктов, но из-за необычной ситуации на рынке чипов «сроки могут измениться». Ко Дон-джин заверил инвесторов, что «в следующем году» модельный ряд должен вернуться в нужное русло.
Следует отметить, что данная новость носит двойной характер. С одной стороны, еще не так давно появились слухи, что Samsung собирается прекратить выпуск линейки премиальных смартфонов Galaxy Note. Такая неопределенность заставила компанию прошлого года выступить с разъяснениями. В декабре прошлого года в Samsung заявились, что компания не планирует отказываться от серии Galaxy Note и готовится к выпуску модели Galaxy Note 21.
Однако теперь Ко Дон-джин снова опроверг прежнее заявление, сославшись на «непреодолимые силы».
Большинство изданий отметили, что сроки выпуска новой модели перенесены на 2022 год, и в будущем году появится модель Galaxy Note 22. Однако, если вчитаться в произнесенные им слова, Ко Дон-джин не назвал точные сроки, а лишь заявил, что выпуск отложен, но в будущем году планы будут строго выполняться.
Есть ли в этих планах место для Galaxy Note?
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".