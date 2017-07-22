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Samsung переносит выпуск следующего Galaxy Note на 2022 год из-за «нехватки чипов»

17 марта 2021, 17:01




Каждый год в третьем квартале компания Samsung выпускает новую модель премиального смартфона Galaxy Note. В этом году многое сломалось в бизнесе разных компаний. На очереди - новая проблема.

Во время проведения годового собрания акционеров в Сувоне (Южная Корея) генеральный со-директор Samsung Дон-Джин Ко (Dong-jin Koh) сообщил инвесторам, что компания не планирует выпускать новый Galaxy Note в 2021 году.

Причиной неожиданного решения назван «серьезный дисбаланс», который возник в полупроводниковой отрасли во всем мире, в частности, при производстве процессоров. Оказалось, что спрос на чипы выше, чем доступное предложение, поэтому компании, выпускающие готовые изделия, вынуждены пересматривать планы по выводу на рынок новых продуктов.

Samsung переносит многострадальный выпуск Galaxy Note на 2022 год из-за «нехватки чипов»


Ко Дон-джин отметил, что модельный ряд Galaxy Note имеет множество поклонников на рынке, и компания развивает эту линейку уже на протяжении последних 10 лет. Он заявил, что Samsung готова придерживаться плана выпуска новых продуктов, но из-за необычной ситуации на рынке чипов «сроки могут измениться». Ко Дон-джин заверил инвесторов, что «в следующем году» модельный ряд должен вернуться в нужное русло.

Следует отметить, что данная новость носит двойной характер. С одной стороны, еще не так давно появились слухи, что Samsung собирается прекратить выпуск линейки премиальных смартфонов Galaxy Note. Такая неопределенность заставила компанию прошлого года выступить с разъяснениями. В декабре прошлого года в Samsung заявились, что компания не планирует отказываться от серии Galaxy Note и готовится к выпуску модели Galaxy Note 21.

Samsung переносит многострадальный выпуск Galaxy Note на 2022 год из-за «нехватки чипов»


Однако теперь Ко Дон-джин снова опроверг прежнее заявление, сославшись на «непреодолимые силы».

Большинство изданий отметили, что сроки выпуска новой модели перенесены на 2022 год, и в будущем году появится модель Galaxy Note 22. Однако, если вчитаться в произнесенные им слова, Ко Дон-джин не назвал точные сроки, а лишь заявил, что выпуск отложен, но в будущем году планы будут строго выполняться.

Есть ли в этих планах место для Galaxy Note?



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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